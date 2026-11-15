Česká tvorba v mobilu: Prozkoumejte Česko, vyzkoušejte péči o psa a netradiční hry

• 15. 11. 2026#Aplikace #iOS
Česká tvorba v mobilu: Prozkoumejte Česko, vyzkoušejte péči o psa a netradiční hry

Opět se nám v redakční poště objevilo několik zajímavých tipů na aplikace a hry od českých vývojářů. Níže najdete tři tipy na poměrně zajímavé nebo unikátnější aplikace. Za zkoušku minimálně stojí.

Minimapa: hravá 3D mapa Česka

Tvůrci populární aplikace BIG Launcher vydali novou hravou aplikací, která disponuje 3D mapou České republiky v trochu hravé podobě. Kromě toho, že je tak znázorněn každý dům, hrad, zámek, skoro i strom, obsahuje i krátké popisky k významným místům i reálné fotografie. Pokud si aplikaci nechcete instalovat, nabízí se i webová verze. Nejde ale jen o roztomilé znázornění Česka:

  • 155 tisíc pojmenovaných míst
  • 18 473 značených tras
  • naplánování výletů (uložení i do GPX formátu)
Minimapa: playful 3D Czechia
Minimapa: playful 3D Czechia
StáhnoutQR-Code
Minimapa: playful 3D Czechia
Developer: BIG Launcher
Price: Free

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Trypup

Možná si ještě pamatujete na dobu Tamagotchi, tedy digitálního mazlíčka v podobě speciálního zařízení. Dnes to mladší generaci spíše znát nebude, ale to nevadí, jelikož jsou zde zajímavé aplikace. Jednou z nich je Trypup: Zkus si péči o psa. U této aplikace jde o vyzkoušení, jaké je to mít psa. O něj se staráte a chodíte skutečně na procházky. Aplikace tak chce ukázat, jaké je to starání se o mazlíčka. Pokud si pořídíte skutečného, tak aplikace neztrácí smysl. Nabízí evidování například očkování, odčervení, prohlídek a dále nabízí připomínky, aby vám nic neuteklo.

Trypup: Try a Dog First
Trypup: Try a Dog First
StáhnoutQR-Code
Trypup: Try a Dog First
Developer: OndysLab s.r.o.
Price: Free+
Trypup: Try a Dog First
Trypup: Try a Dog First
StáhnoutQR-Code
Trypup: Try a Dog First
Developer: OndysLab s.r.o.
Price: Free+

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Foldfish

Dnešní poslední tip je na hru Foldfish od pražského vývojáře Jana Poncika. Ta je vytvořena přímo pro iPhone Duo, takže se není čemu divit, že pant funguje jako ovladač. Rozevření nastavuje sílu nadhozu, ťuknutím pak nahodíte a držením navíjíte úlovek. Samozřejmě funguje i na běžném iPhonu a ovládá skrze tlačítka. Hra je zdarma a bez reklam.

Foldfish
Foldfish
StáhnoutQR-Code
Foldfish
Developer: Jan Poncik
Price: Free+

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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