Česká tvorba v mobilu: Prozkoumejte Česko, vyzkoušejte péči o psa a netradiční hry

Opět se nám v redakční poště objevilo několik zajímavých tipů na aplikace a hry od českých vývojářů. Níže najdete tři tipy na poměrně zajímavé nebo unikátnější aplikace. Za zkoušku minimálně stojí.
Minimapa: hravá 3D mapa Česka
Tvůrci populární aplikace BIG Launcher vydali novou hravou aplikací, která disponuje 3D mapou České republiky v trochu hravé podobě. Kromě toho, že je tak znázorněn každý dům, hrad, zámek, skoro i strom, obsahuje i krátké popisky k významným místům i reálné fotografie. Pokud si aplikaci nechcete instalovat, nabízí se i webová verze. Nejde ale jen o roztomilé znázornění Česka:
- 155 tisíc pojmenovaných míst
- 18 473 značených tras
- naplánování výletů (uložení i do GPX formátu)
Trypup
Možná si ještě pamatujete na dobu Tamagotchi, tedy digitálního mazlíčka v podobě speciálního zařízení. Dnes to mladší generaci spíše znát nebude, ale to nevadí, jelikož jsou zde zajímavé aplikace. Jednou z nich je Trypup: Zkus si péči o psa. U této aplikace jde o vyzkoušení, jaké je to mít psa. O něj se staráte a chodíte skutečně na procházky. Aplikace tak chce ukázat, jaké je to starání se o mazlíčka. Pokud si pořídíte skutečného, tak aplikace neztrácí smysl. Nabízí evidování například očkování, odčervení, prohlídek a dále nabízí připomínky, aby vám nic neuteklo.
Foldfish
Dnešní poslední tip je na hru Foldfish od pražského vývojáře Jana Poncika. Ta je vytvořena přímo pro iPhone Duo, takže se není čemu divit, že pant funguje jako ovladač. Rozevření nastavuje sílu nadhozu, ťuknutím pak nahodíte a držením navíjíte úlovek. Samozřejmě funguje i na běžném iPhonu a ovládá skrze tlačítka. Hra je zdarma a bez reklam.
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