S dalším týdnem se nám nahromadily tipy na aplikace pro mobily od několika vývojářů. Všechny jde vyzkoušet zdarma. Ve výběru najdete novinky od vývojářů z Česka, USA a Německa.
Chytrý trenér
Nová aplikace Chytrý trenér se snaží být nápomocná pro sledování nejen stravy, ale také fyzické aktivity. V tomto případě není nutné mít napojené hodinky nebo jiné sledovací zařízení. Aplikace funguje jako osobní deník, přičemž disponuje i AI pro odhad kalorií z vyfoceného jídla. Může se tak jednat o zajímavou aplikaci pro ty, co začínají s cvičením nebo hlídáním stravy. Autorem je Jan Pončík. Aplikace je k dispozici pro Android a iOS.
Lumiroomi – Svět Samolepek
Tentokrát nám přišel i tip na zcela novou hru, za kterou stojí vývojářské studio z USA. Lumiroomi je ale i v češtině a dá se popsat jako nenáročná hra plná animací. V podstatě jde o sbírání samolepek a jejich umisťování do pokojů. Vývojáři se zaměřili na celé prostředí, aby bylo interaktivní. Možná se tedy bude hodit pro chvilku relaxace nebo i pro nejmenší. Hra je zdarma a bez reklam.
Drugfree a SugarFree
Vývojář Damian Witkowski z Německa nám zaslal tip na svoje dvě aplikace. První se zaměřuje na ty, kdo chtějí skončit s nikotinem, alkoholem, konopím, hazardem nebo jinými návyky. Jmenuje se I Am Drugfree a kromě evidence se nabízí povzbuzování. Současně eviduje, kolik jste již ušetřili. Součástí je i volitelný AI kouč. Druhá aplikace naopak pomáhá se sledováním konzumace cukru v potravinách. Bohužel jsou obě aplikace aktuálně jen pro iOS.
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