Jen 17,1 % prodá starý mobil, většina ho odloží do šuplíku + Další anketa

• 2. 11. 2026#Smartphony
Jen 17,1 % prodá starý mobil, většina ho odloží do šuplíku + Další anketa

Zdroj: Dotekomanie.cz

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Dost často vidíme nejrůznější analýzy, že staré mobily končí v šuplíku. Proto nás zajímalo, jak je to u našich čtenářů. Do prodeje míří u 17,1 % hlasujících a 11,7 % dá mobil na protiúčet. Skoro pětina ho pak jen posune v rodině, ale přes padesát procent odkládá mobil do šuplíku, asi pro případ nouze.

  • Hned ho prodám, ať se mi vrátí část peněz: 17,1 %
  • Posunu ho dál v rodině (dětem, rodičům…): 18,9 %
  • Nechávám si ho v šuplíku jako záložní: 52,3 %
  • Využiju výkup na protiúčet přímo v obchodě: 11,7 %

Nová anketa

Ještě před lety bylo komplikované nastavit na mobilu tmavý režim. Rozhodně to nebyla běžná věc, ale doba se změnila. Dnes tmavý režim má podporu i v operačních systémech pro počítače. Proto nás zajímá, jak s ním nakládáte právě vy.

Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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Komentáře

Michal Krajči

2. 11. 2026, 8:32

Ja mením telefón až keď mi doslúži. Až teraz po rokoch rokúcich som odložil telefón, že mi baterka vydržala ledva jeden deň tak som ho hodil do šuplíka, že budem mať ako záložný, keby sa niečo stalo môjmu aktuálnemu. Ale inak som vždy menil až keď sa mi pokazil telefón.

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