Zdroj: Dotekomanie.cz
Ačkoliv oficiální ceny tarifů jsou relativně vyšší v porovnání s jinými státy v EU, tak ty reálné jsou o něco nižší, hlavně když klienti operátorů vyjednají retenční nabídku nebo využijí speciální akci, případně mají hromadnou slevu na služby. Proto nás zajímalo, kolik utrácíte za mobilní tarif. Skoro polovina platí za tarif do 300 Kč měsíčně a druhá nejpočetnější část pak v rozmezí od 300 do 600 Kč. Přes tisíc korun pak platí jen 5,5 % hlasujících. Je zajímavé, že 1,4 % netuší, kolik stojí jejich tarif.
- Do 300 Kč (mám podpultovku, retenční nabídku nebo předplacenku): 45,2 %
- 300 až 600 Kč (zlatý střed s rozumnou porcí dat): 31,5 %
- 600 až 1 000 Kč (neomezený tarif, ale zadarmo to není): 16,4 %
- Přes 1 000 Kč (platím plnou ceníkovou cenu bez úlev): 5,5 %
- Netuším, tarif mi platí zaměstnavatel nebo firma: 1,4 %
Nová anketa
Specifikace mobilů se stále mění a konečně dochází ke změnám i u baterií. Mnozí výrobci nasazují novější technologie s vyšší kapacitou. Proto nás zajímá, jestli dáváte přednost původním kapacitám, nebo už raději zvolíte křemíkovo-uhlíkové baterie.
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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