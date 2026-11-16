Jen 30 % čtenářů tají obsah mobilu před partnerem, zbytek se sdílením nemá problém

Zdroj: DALL·E
Mobilní telefon obsahuje u mnohých celý digitální život, i digitální identitu. I proto bychom měli myslet na bezpečí. Zajímalo nás, jak to máte ve vztahu, jestli sdílíte přístup či nikoliv. Třetina hlasujících uvedla, že mobil je soukromá zóna, ke které nikdo nemá přístup. Naopak 16,9 % uživatelů hlásí, že druhá osoba ve vztahu má přístup k obsahu, přičemž čtvrtina sdílí přístup, ale využívá se jen s povolením. U zbytku hlasujících není problém se sdílením, ale aktuálně druhá osoba nemá přístup.
- Ano, má tam přidaný i vlastní otisk prstu: 16,9 %
- Zná ho, ale do telefonu mi bez dovolení neleze: 24,3 %
- Rozhodně ne, telefon je moje soukromá zóna: 30,1 %
- Nezná kód, ale kdyby chtěl/a, klidně mu/jí ho řeknu: 28,7 %
Nová anketa
Ceny mobilních tarifů nejsou v Česku nejnižší, ale mnozí si umí vyjednat velmi zajímavé služby za zajímavější cenu. Proto nás zajímá, jak velkou máte útratu za služby od mobilních operátorů.
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
Předchozí díly
- Světlý vzhled není na mobilu nejoblíbenější, střídání používá ještě méně uživatelů + Nová anketa
- Jen 17,1 % prodá starý mobil, většina ho odloží do šuplíku + Další anketa
- Výrobci by se měli zaměřit na softwarovou podporou, rozhodli čtenáři. Hlasujte v další anketě
- Čtenáři se shodují: 256 GB je novým standardem pro chytré telefony. Hlasujte v další anketě
- Zobrazit všechny díly
Komentáře