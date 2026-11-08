Řada Reno 17 od Oppo je už za rohem

Oppo Reno 17 | Zdroj: Sohu
Společnost Oppo hodlá opět dodržet půlroční rozestup mezi jednotlivými generacemi. Nejnovější únik dává nahlédnout přímo pod pokličku u modelů z chystané generace Reno 17. Již v nadcházejícím týdnu zjistíme termín oficiálního představení u dvojice s přesným názvem Reno 17 a Reno 17 Pro. Nicméně se neočekávají žádné razantní změny.
Nic přepychového
Základní Reno 17 by mělo získat 6,59palcový OLED panel s 1,5K rozlišením, pod kterým poběží čipová sada Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu. O výdrž se postará 8 000mAh článek baterie. Vylepšená verze Pro si vyslouží 6,32palcový OLED displej, kde rovněž nasadí 1,5K rozlišení. Odlišovat se bude čipsetem Dimensity 8550 Super od MediaTeku a kapacitou baterie (7 200 mAh).
Dále budou oba zástupci mezi sebou sdílet stejné tři objektivy fotoaparátu (200 + 50 + 50 MPx), tři rozdílné konfigurace paměti (8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB) a až 5 barevných provedení. V základu ještě poběží operační systém Android 17 v rámci platformy ColorOS 17.
Výrobcem vydaná první upoutávka odhaluje konkrétně variantu Encounter Cat, která má vynikat podsvícenou hlavou kočky na zadní straně telefonu. Nakonec v Číně proběhne oznámení už v druhé polovině tohoto měsíce, přičemž zařízení dorazí do Evropy ze začátku příštího roku.
Zdroje: sohu.com, gizmochina.com
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