Zdroj: techcrunch
Kdo si v Gemini vypínal historii nebo používal dočasné chaty, mohl počítat s tím, že jeho konverzace do tří dnů zmizí. To už ale neplatí. Google je nově uchová zhruba dva měsíce a jako důvod uvádí bezpečnost.
Dosud Google takové konverzace mazal po 72 hodinách. Tak to ještě 12. listopadu uváděla stránka o ochraně soukromí v aplikacích Gemini. Nově se lhůta prodlužuje přibližně na dva měsíce. Změna se v příštích týdnech dostane do aplikace Gemini po celém světě.
Google tím výrazně přeskakuje konkurenci. OpenAI uvádí, že dočasné chaty v ChatGPT drží nejvýš 30 dní. Anthropic uchovává anonymní konverzace s Claudem standardně také 30 dní. Všechny firmy si ale vyhrazují právo ponechat si některá data déle, pokud to vyžaduje zákon, bezpečnost nebo vyšetřování porušení pravidel.
Proč tak dlouho?
Na otázky, co změnu vyvolalo a zda ovlivní, kdo a jak bude konverzace číst, Google přímo neodpověděl. Odkázal jen na svůj blog. Podle něj si chaty nechává déle, aby mohl reagovat na uživatele, zpracovat zpětnou vazbu a chránit služby i samotné uživatele. Aktualizované zásady navíc zmiňují možné výpadky systému.
Později se ozval mluvčí Googlu s podrobnějším vysvětlením. Gemini toho podle něj umí čím dál víc, a s tím rostou i možnosti, jak ho zneužít. Tři dny prý nestačí na to, aby firma složitější případy zneužití stihla odhalit, nahlásit a prošetřit. Google zároveň zdůrazňuje, že takto uchovaná data poslouží výhradně bezpečnosti. K tréninku AI modelů ani k vylepšování produktů je prý nepoužije.
Historie a trénink AI zvlášť
Spolu s tím přichází i jedna pozitivnější změna. Historie chatů a souhlas s tréninkem AI byly dosud spojeny v jednom nastavení Keep Activity (uchovávání aktivity). Nově se rozdělí na dvě samostatná. Konverzace si tak můžete nechat v historii, aniž by na nich Google trénoval své modely.
Kdo měl uchovávání aktivity vypnuté, bude mít obě nová nastavení také vypnutá. Kdo ho měl zapnuté, tomu historie zůstane. O tréninku AI ale může rozhodnout zvlášť.
Zdroj: techcrunch.com
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