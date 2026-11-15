Alza Black Friday: Netradiční smartphony, OLED notebooky i audio se slevou až 60 %

Výprodejová akce Black Friday na e-shopu Alza.cz přináší výrazné slevy na netradiční osobní techniku, cestovní gadgety i pracovní výbavu. Výběr se záměrně vyhýbá běžným masovým produktům a soustředí se na technicky zajímavé kousky skladem, na které se vztahuje standardní dvouletá záruka a rychlé doručení do sítě AlzaBoxů.
Neobvyklé smartphony: Od odolných konstrukcí po krystaly Swarovski
Nabídka zlevněných chytrých telefonů osloví zájemce o modely, které se vymykají běžnému standardu. V akci se objevují jak obrněné konstrukce s certifikací IP69K a tlačítkové klasiky do náročného terénu, tak i unikátní modely s matným papírovým displejem NXTPAPER nebo luxusní edice zdobená krystaly Swarovski a doplněná o bezdrátová sluchátka.
- UleFone RugOne Xever 7 Black (-41 %)
- Motorola Signature 16GB/512GB + Moto Buds 2 Plus Pantone Violet Indigo Crystals by Swarovski (-34 %)
- TCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G 12GB/256GB Lunar White (-30 %)
- Gigaset GLX8 Active Black Petrol (-32 %)
- OPPO Reno16 5G 8GB/512GB Pop White (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Odolné tablety a přenosné monitory
Pro práci na cestách nebo v náročných podmínkách dílen a terénu jsou připraveny zlevněné tablety a externí obrazovky. Zatímco odolné 5G modely s vysokokapacitními bateriemi vydrží hrubé zacházení, přenosné monitory dokážou proměnit běžný notebook v dotykovou 4K pracovní stanici nebo rovnou v sestavu se třemi displeji.
- 13,3″ MISURA 3M1303S1 (-30 %)
- 17,3″ VERBATIM PMT-17 ALU FRAME TOUCH 4K (-32 %)
- UleFone Armor Pad 4 Ultra 5G black (-24 %)
- Lenovo Yoga Tab 11.1″ WiFi 8GB/256GB – Seashell + Tab Pen Pro (-28 %)
- Oukitel RT8 6GB/256GB Orange (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky s OLED displejem a vysokým výkonem
Výrazné cenové pády zasáhly moderní notebooky značky ASUS vybavené procesory AMD Ryzen AI a velkorysou operační pamětí o kapacitě 32 GB. U těchto modelů jde o nové evropské edice dodávané bez napájecího adaptéru v balení, přičemž k vybraným kusům lze po registraci získat roční ochranu proti poškození zdarma.
- ASUS Vivobook S14 M3407KA-OLED115Z Matte Gray (bez adaptéru) (-48 %)
- ASUS Zenbook S 16 UM5606GA-OLED591XZ Scandinavian White (bez adaptéru) (-40 %)
- ASUS Vivobook S16 M3607KA-OLED028WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-40 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607GA-MB036WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-40 %)
- ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-C58512 Misty Grey (bez adaptéru) (-37 %)
- Další slevy najdete zde
Audio, studiová technika a retro foto
Sekce zaměřená na zvuk a obraz kombinuje vlajková sluchátka s aktivním potlačením hluku, profesionální mikrofon pro podcastery i hravé fotografické doplňky. V nabídce nechybí výkonný párty reproduktor s funkcí odstranění vokálů pro karaoke ani přenosná instantní tiskárna fotografií.
- Sonos Ace Black (-50 %)
- Joby Wavo PRO (-60 %)
- YASHICA x Peanuts Mini Digital Camera Cream (-50 %)
- Fujifilm instax Wide Link White (-41 %)
- soundcore Rave 3S černý (-38 %)
- Další slevy najdete zde
Nečekané gadgety na cesty a sport
Poslední výběr zahrnuje specializované doplňky pro sportovce, rodiny i podnikatele. Cyklisté ocení zadní 4K kameru se světlem, sportovci zase chytré hodinky s velkým AMOLED displejem. Nabídku doplňuje dětský komunikační náramek s GPS lokátorem a kapesní dotykový platební terminál se SIM kartou.
- NAVITEl FLOW BL800 (-54 %)
- Garmin Venu X1 Black (-36 %)
- LAMAX Handee Plus (-33 %)
- SumUp Solo CZ/SK/HU (-42 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled tisíců zlevněných produktů od elektroniky až po chytrou domácnost je k dispozici přímo v akci Black Friday na Alza.cz.
Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?
Komentáře