Alza Black Friday: Netradiční smartphony, OLED notebooky i audio se slevou až 60 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 15. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Smart Home #Smartphony
3 minuty čtení#Smart Home #Smartphony
Alza Black Friday: Netradiční smartphony, OLED notebooky i audio se slevou až 60 %

Výprodejová akce Black Friday na e-shopu Alza.cz přináší výrazné slevy na netradiční osobní techniku, cestovní gadgety i pracovní výbavu. Výběr se záměrně vyhýbá běžným masovým produktům a soustředí se na technicky zajímavé kousky skladem, na které se vztahuje standardní dvouletá záruka a rychlé doručení do sítě AlzaBoxů.

Neobvyklé smartphony: Od odolných konstrukcí po krystaly Swarovski

Nabídka zlevněných chytrých telefonů osloví zájemce o modely, které se vymykají běžnému standardu. V akci se objevují jak obrněné konstrukce s certifikací IP69K a tlačítkové klasiky do náročného terénu, tak i unikátní modely s matným papírovým displejem NXTPAPER nebo luxusní edice zdobená krystaly Swarovski a doplněná o bezdrátová sluchátka.

Odolné tablety a přenosné monitory

Pro práci na cestách nebo v náročných podmínkách dílen a terénu jsou připraveny zlevněné tablety a externí obrazovky. Zatímco odolné 5G modely s vysokokapacitními bateriemi vydrží hrubé zacházení, přenosné monitory dokážou proměnit běžný notebook v dotykovou 4K pracovní stanici nebo rovnou v sestavu se třemi displeji.

Notebooky s OLED displejem a vysokým výkonem

Výrazné cenové pády zasáhly moderní notebooky značky ASUS vybavené procesory AMD Ryzen AI a velkorysou operační pamětí o kapacitě 32 GB. U těchto modelů jde o nové evropské edice dodávané bez napájecího adaptéru v balení, přičemž k vybraným kusům lze po registraci získat roční ochranu proti poškození zdarma.

Audio, studiová technika a retro foto

Sekce zaměřená na zvuk a obraz kombinuje vlajková sluchátka s aktivním potlačením hluku, profesionální mikrofon pro podcastery i hravé fotografické doplňky. V nabídce nechybí výkonný párty reproduktor s funkcí odstranění vokálů pro karaoke ani přenosná instantní tiskárna fotografií.

Nečekané gadgety na cesty a sport

Poslední výběr zahrnuje specializované doplňky pro sportovce, rodiny i podnikatele. Cyklisté ocení zadní 4K kameru se světlem, sportovci zase chytré hodinky s velkým AMOLED displejem. Nabídku doplňuje dětský komunikační náramek s GPS lokátorem a kapesní dotykový platební terminál se SIM kartou.

Kompletní přehled tisíců zlevněných produktů od elektroniky až po chytrou domácnost je k dispozici přímo v akci Black Friday na Alza.cz.

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