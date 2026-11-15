Domácí biotiskárna, roboti zachytávající mikroplasty a včelí polyester: Technologické kraťasy #46

grafen, včelí plástev, zkumavka s roztokem, 3D biotiskárna
Každý týden přinášíme v technologických kraťasech novinky ze světa výzkumu, vývoje a inovací, které jednou změní svět. Sledujeme dění ve světě umělé inteligence, čipů, robotiky, kvantových počítačů i vesmíru. Každou zprávu shrnujeme v pár větách.
Technologické kraťasy
Domácí biotiskárna vytiskne živé struktury do nebývalé výšky. Upravená běžná 3D tiskárna z Rochesteru a Cornellu tiskne živé struktury přes 100 vrstev vysoké. Dřívější domácí biotiskárny zvládly méně než 20 vrstev.
Magický materiál může být supravodičem, nebo izolantem. Americký tým využil vlastností moaré vzoru u grafenu. K efektu dochází překrýváním nebo interferencí dvou pravidelných a jen málo odlišných rastrů. Materiál se roztahuje a smršťuje podle přiloženého napětí a přepíná tak mezi dvěma stavy.
Mikroroboti z Brna zachytávají mikroplasty. Vědci vyvinuli magnetické měkké mikroroboty, na které se vážou mikroplasty. Ve vaginálním roztoku zachytily asi 50 % a ve fyziologickém roztoku až 80 % částic.
Včelí polyester se může stát biologicky odbouratelnou náhradou polyethylenu. Američtí výzkumníci popsali polyester, kterým včela Colletes inaequalis vystýlá hnízdní buňky. Po čtyřech měsících v půdě klesne jeho podíl ze 73 % na asi 40 %. Autoři cílí na průmyslovou výrobu.
Němci plánují 50MW reaktor s tavenou solí na vyhořelé palivo. Tým chystá experimentální reaktor, který by využíval vyhořelé palivo bez chemického přepracování. Většina štěpných produktů by se podle článku rozpadla na bezpečnou úroveň během desetiletí místo tisíciletí. Odhad veřejné investice je 1,95 mld. eur a pět let vývoje a výstavby.
Robot postavil konstrukci antény na oběžné dráze. Systém ASTRA autonomně skládal vzpěry a konektory do segmentů nosné konstrukce reflektorové antény o průměru 1,4 m. Strávil ve vesmíru šest měsíců a financuje jej DARPA.
Německý tým vyrobil pomocí 3D tisku ultralehké panty pro satelity. Ty jsou z polymeru s tvarovou pamětí a váží 1,4 g. Dosahují asi o 93 % nižší hmotnosti než ty běžně používané. Po ohřevu na 140 °C se v laboratoři rozvinou za asi 60 sekund. Test na oběžné dráze je však teprve čeká.
Humanoidní roboti už řadí díly v evropských automobilkách. Humanoidi Apptronik Apollo 2 s modelem dosáhli 96 % úspěšnosti při třídění automobilových dílů na linkách Mercedes-Benz v Kecskeméti a Sindelfingenu. Model zvládl přes 200 úloh s úspěšností o 30 až 100 % vyšší než základ.
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