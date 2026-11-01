Laboratorní kulový blesk, hadí robot a přeměna rtuti ve zlato: Technologické kraťasy #44

Každý týden přinášíme v technologických kraťasech novinky ze světa výzkumu, vývoje a inovací, které jednou změní svět. Sledujeme dění ve světě umělé inteligence, čipů, robotiky, kvantových počítačů i vesmíru. Každou zprávu shrnujeme v pár větách:
Vědci zkopírovali schopnost skarabea letět rovně. Vrubouni dokážou „nasnímat” oblohu, k orientaci přitom využívají různé podněty, jako jsou poloha Slunce, Měsíce, hvězd a Mléčné dráhy. Švédští badatelé podle něj navrhli miniaturní neuronový obvod, robot se pak v testech choval prakticky stejně jako hmyz. Objev by mohl pomoci s vývojem efektivnějších navigačních systémů pro autonomní roboty, drony či bezpilotní prostředky. Poslouží i při výpadku GPS.
Google poslal na oběžnou dráhu první datacentrový satelit. Suncatcher je online, nese čtyři TPUs, v jeden moment však běží jen jediná. Inženýři na něm spustili model Gemma 4, prvním výstupem bylo haiku. Satelit vynesl do vesmíru SpaceX.
První robot určený pro výbušné prostředí vstoupil do produkce. Čtyřnohý ANYmal X využívá sadu AI technologií k provádění rutinních autonomních inspekcí v nebezpečných prostředích. Má integrované teplotní, vizuální, akustické a plynové senzory, které detekují přehřátí, úniky chemikálií, neobvyklé zvuky či opotřebení zařízení.
Genie 4 od DeepMindu generuje fotorealistické světy v reálném čase. Poprvé má vlastní generovaný zvuk a postavy, se kterými lze živě mluvit. Scénu je možné měnit promptem za běhu.
Hadí robot dopraví léky a provede diagnostiku v tenkém střevě. Vědci z MIT vyvinuli robota BIOSENTER, který se pohybuje pomocí šupinovitých výstupků. Disponuje nástroji pro snímání, biopsii či dopravu léků. Otestován byl u prasat, lidští pacienti mají následovat.
Hlasový model mluví a poslouchá zároveň. Dessa je trénovaný na lidských konverzacích a zvládá pauzy, nádech i sarkasmus. Běží lokálně, vstup i výstup je zvukový.
Optický senzor pozná látky podle interakce se světlem. Britští vědci navrhli čip, který v testech zařadil potraviny, léky a plasty se 100 % přesností. Dále změřil glukózu, alkohol a laktát. Pro spotřebitelské a lékařské využití jsou třeba klinické studie. Stojí pouhých 10 dolarů.
Marathon přeměnil rtuť na zlato pomocí neutronů z fúzních reakcí. Firma uvádí desetinásobné překonání rekordu CERN. Náklady na výrobu však zůstávají neprakticky vysoké.
Čínští fyzici vytvořili v laboratoři kulový blesk. Při pokusu vyslali ultrakrátký laserový puls po wolframovém hrotu do argonové atmosféry. Jeho maximální velikost činila zhruba 100 mikrometrů. Podle teorie je kulový blesk určitým druhem elektromagnetického solitonu, který zachycuje energii v plazmatu. Může jít o krůček k poznání jednoho z nejzáhadnějších přírodních jevů.
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