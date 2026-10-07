Huawei a Qualcomm navázaly patentovou spolupráci

Zdroj: Gemini
Bývalí obchodní partneři opět spolu. Čínský Huawei a americký Qualcomm se dohodly na rozsáhlém oboustranném licencování patentů. Dohoda přinese spolupráci hned v několika oblastech vývoje.
Patenty za patenty
Huawei patřil dlouhá léta mezi odběratele čipů od Qualcommu. Situace se však změnila v roce 2019, kdy byl Spojenými státy Huawei zařazen na seznam firem s obchodním omezením. I když Huawei stále mohl v omezené míře americké čipy kupovat, postupně se začal spoléhat výhradně na své vlastní procesory Kirin.
Nyní se však k sobě obě firmy vracejí, a to v opravdu velkém stylu. Uzavřely spolu totiž víceletou dohodu, díky které si vzájemně budou sdílet své patenty z oblasti 5G, výpočetní techniky, umělé inteligence i síťových technologií. Qualcomm si pak ještě navíc od Huaweie koupí vybrané americké patenty týkající se výpočetní techniky.
Kdo z dohody vytěží víc, je v tuto chvíli těžké říct. Komentáře obou firem ke spolupráci přináší chválu hlavně k sobě, ale dokázaly v nich ocenit a vyzdvihnout i druhou stranu. Zajímavé je pak i to, že se obě firmy i přes politické napětí evidentně potřebují. Dohodu však budou muset ještě posvětit americké úřady.
Zdroje: qualcomm.com, gsmarena.com
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře