Huawei a Qualcomm navázaly patentovou spolupráci

Jakub Jan Ondráček • 7. 10. 2026#Ostatní
Huawei a Qualcomm navázaly patentovou spolupráci

Zdroj: Gemini

Bývalí obchodní partneři opět spolu. Čínský Huawei a americký Qualcomm se dohodly na rozsáhlém oboustranném licencování patentů. Dohoda přinese spolupráci hned v několika oblastech vývoje.

Patenty za patenty

Huawei patřil dlouhá léta mezi odběratele čipů od Qualcommu. Situace se však změnila v roce 2019, kdy byl Spojenými státy Huawei zařazen na seznam firem s obchodním omezením. I když Huawei stále mohl v omezené míře americké čipy kupovat, postupně se začal spoléhat výhradně na své vlastní procesory Kirin.

Nyní se však k sobě obě firmy vracejí, a to v opravdu velkém stylu. Uzavřely spolu totiž víceletou dohodu, díky které si vzájemně budou sdílet své patenty z oblasti 5G, výpočetní techniky, umělé inteligence i síťových technologií. Qualcomm si pak ještě navíc od Huaweie koupí vybrané americké patenty týkající se výpočetní techniky.

Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro – poslední vlajka Huawei s čipem od Qualcommu, zdroj: GSMArena

Kdo z dohody vytěží víc, je v tuto chvíli těžké říct. Komentáře obou firem ke spolupráci přináší chválu hlavně k sobě, ale dokázaly v nich ocenit a vyzdvihnout i druhou stranu. Zajímavé je pak i to, že se obě firmy i přes politické napětí evidentně potřebují. Dohodu však budou muset ještě posvětit americké úřady.

Zdroje: qualcomm.com, gsmarena.com

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Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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