Panasonic vydává odolný tablet ToughBook FZ-G3

• 15. 11. 2026#Ostatní #Windows
Panasonic vydává odolný tablet ToughBook FZ-G3

Panasonic ToughBook FZ-G3 | Zdroj: Panasonic

Společnost Panasonic oficiálně představuje v pořadí třetí generaci odolného tabletu, který pochází z modelové řady ToughBook. Poslední zástupce vyšel v červenci roku 2021, takže japonský výrobce si u aktuální novinky s názvem ToughBook FZ-G3 připravil hromadu citelných vylepšení. Každopádně vážní zájemci budou spíše z řad soukromých a státních institucí než běžných spotřebitelů.

Robustní silák

Do čela se postavil 10,1palcový TFT LCD displej s Full HD+ rozlišením a maximálním jasem 1 000 nitů. Hardwarová stránka nabízí spoustu přizpůsobení. Jako první můžeme zmínit dva různé procesory Core Ultra 5 335 vPro nebo Ultra X7 368H vPro od Intelu. Následuje operační paměť RAM v rozmezí od 16 do 64 GB a interní úložiště o velikosti 512 GB až 1 TB. Nechybí ani vestavěný čip pro umělou inteligenci s rychlostí 50 TOPS.

Tři různě velké baterie (2 980 mAh, 6 029 mAh, 8 571 mAh) dle vybraného typu slibují maximální výdrž od 8,5 do 24 hodin. Konstrukce podporuje dvě klíčové certifikace odolnosti IP66 a MIL-STD-810H. Sestava portů je složena z USB-A, USB-C, ethernetové přípojky RJ-45 a slotu pro SIM kartu.

Panasonic Toughbook Fz G3 3 Png Panasonic Toughbook Fz G3 2

Panasonic ToughBook FZ-G3 | Zdroj: Panasonic

Základní výbavu uzavírá hlavní 12MPx objektiv fotoaparátu, přední 5MPx kamerka, stereo reproduktory a dva mikrofony. Předinstalovaný operační systém Windows 11 Pro přináší certifikaci Red Hat Enterprise Linux 10. Prodej odstartuje během ledna, kdy budou známy prodejní ceny. Ovšem lze očekávat vyšší ceny oproti předchůdci a také oficiální dostupnost v mezinárodním měřítku.

Zdroje: eu.connect.panasonic.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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