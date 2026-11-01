Garmin Enduro 4, Liu Jo a další: Novinky v obchodech #44

• 1. 11. 2026#Chytré hodinky
Garmin Enduro 4, Liu Jo a další: Novinky v obchodech #44

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Garmin Enduro 4

Garmin představil hodinky Enduro 4, které lákají na 90denní výdrž. Tyto outdoorové hodinky mají samozřejmě GPS a disponují i možností placení přes NFC.

HEUREKAGarmin Enduro 4 na Heureka.czGarmin Enduro 4Cena od 22 490 Kč

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Liu Jo SWLJ184

Po delší době značka Liu Jo přináší nové hodinky SWLJ184 na český trh, které se snaží nalákat na lehce atypický dámský design. Umí měřit kvalitu spánku, srdeční tep, krevní tlak a saturaci kyslíku v krvi. Jsou vybaveny AMOLED displejem a na jedno nabití vydrží několik dnů.

HEUREKALiu Jo SWLJ184 na Heureka.czLiu Jo SWLJ184Cena od 2 601 Kč

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ExtraLink Lifestyle Kids Y29

Na trh přichází levné dětské hodinky ExtraLink Lifestyle Kids Y29 s robustní konstrukcí a také přední kamerou. Nemají ale k dispozici LTE, což není zvláštní vzhledem k tomu, že jejich cena je pod tisíc korun.

HEUREKAExtraLink Lifestyle Kids Y29 na Heureka.czExtraLink Lifestyle Kids...Cena od 966 Kč

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JG SMART T5

Naopak dětské hodinky JG SMART T5 jsou vybaveny LTE a kromě přední kamery mají i boční svítilnu. Cena je vyšší, ale jsou k dispozici i rodičovské funkce.

HEUREKAJG SMART T5 na Heureka.czJG SMART T5Cena od 2 085 Kč

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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