Black Friday tipy: ThinkPady, Surface i Dell se slevou až 20 000 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 14. 11. 2026 • 5 minut čtení#Ostatní
5 minut čtení#Ostatní
Black Friday tipy: ThinkPady, Surface i Dell se slevou až 20 000 Kč

Český prodejce repasované a předváděcí techniky inComputer.cz spustil tradiční Black Friday. V akci jsou otestované firemní notebooky, výkonné pracovní stanice, stolní počítače i nové příslušenství. Na repasované a předváděcí kusy platí záruka 12 měsíců (Stav A znamená výborný vizuální stav, Stav B běžné kosmetické opotřebení bez vlivu na funkčnost), u nového příslušenství pak plných 24 měsíců. K řadě modelů navíc obchod přidává bezdrátová TWS sluchátka nebo další dárky zdarma.

Kancelářské a studentské notebooky

Osvědčené firemní modely s pevnou konstrukcí a systémem Windows 11 Pro pro každodenní práci, studium i home office.

  • Microsoft Surface Laptop 3 15″6 999 Kč (11 999 Kč, sleva 41 %)
    Intel Core i5-1035G7, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A · dárky v hodnotě 1 539 Kč zdarma
  • Microsoft Surface Laptop Go 12,5″5 888 Kč (9 888 Kč, sleva 40 %)
    Intel Core i5-1035G1, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
  • Lenovo ThinkPad T15 G1 15,6″8 888 Kč (14 999 Kč, sleva 40 %)
    Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
  • HP EliteBook 850 G8 15,6″10 998 Kč (14 999 Kč, sleva 26 %)
    Intel Core i5-1145G7, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · dárky v hodnotě 1 539 Kč zdarma
  • Dell Latitude 7440 14″14 999 Kč (20 999 Kč, sleva 28 %)
    Intel Core i7-1365U, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma

Další zlevněné notebooky najdete zde

Výkonné notebooky a mobilní pracovní stanice

Stroje s vysokým výkonem a až 64 GB RAM pro vývojáře, grafiky nebo náročné pracovní nasazení se slevami až 20 000 Kč.

  • Lenovo ThinkPad P16 G1 16″29 988 Kč (49 999 Kč, sleva 40 %)
    Intel Core i7-12800HX, 32 GB RAM, 1 TB NVMe SSD, NVIDIA RTX A2000 8 GB · Repasované B
  • HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation 14″8 998 Kč (14 999 Kč, sleva 40 %)
    Intel Core i7-10810U, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
  • Dell Pro 16 Plus PB16250 16″19 888 Kč (29 888 Kč, sleva 33 %)
    Intel Core Ultra 7 265U, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
  • Dell Latitude 5531 15,6″15 998 Kč (22 999 Kč, sleva 30 %)
    Intel Core i7-12800H, 32 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
  • Dell XPS 15 9520 15,6″26 998 Kč (34 888 Kč, sleva 22 %)
    Intel Core i5-12500H, 64 GB RAM, 512 GB NVMe SSD · Repasované A · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma

Stolní počítače, Mini PC a All-in-One

Kompaktní Mini PC, klasické tower sestavy i All-in-One počítače integrované v monitoru – všechny ve výborném stavu Repasované A.

Další zlevněné stolní počítače najdete zde

Příslušenství a periferie (nové, záruka 24 měsíců)

Značkové periferie a dokovací stanice ve stavu Nové s plnou dvouletou zárukou a slevami 50 až 60 %.

Další zlevněné příslušenství najdete zde

Raritní nabídky, 2v1 zařízení a extrémní slevy

Speciální akce, konvertibilní modely 2v1, předváděcí kusy a mimořádné slevy, které vyčnívají z běžné nabídky.

  • Lenovo ThinkPad E14 14″ + Chromebook zdarma6 998 Kč (9 888 Kč, sleva 29 %)
    Intel Core i3-10110U, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · druhý notebook (Chromebook v hodnotě 3 499 Kč) zdarma
  • HP Elite x2 G8 13″ (2v1)11 888 Kč (18 999 Kč, sleva 37 %)
    Intel Core i5-1145G7, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
  • HP Pro x360 435 G10 13,3″ (2v1)17 888 Kč (24 999 Kč, sleva 28 %)
    AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB RAM, 1 TB NVMe SSD · Předváděcí A · dárky v hodnotě 1 539 Kč zdarma
  • Lenovo 100W G4 11,6″3 888 Kč (6 888 Kč, sleva 43 %)
    Intel N100, 4 GB RAM, 128 GB NVMe SSD · Repasované A · pouzdro na notebook v hodnotě 499 Kč zdarma
  • Dokovací stanice Lenovo 40A199 Kč (488 Kč, sleva 79 %) · Repasované A

Kompletní nabídku více než tisícovky zlevněných položek si můžete prohlédnout na Black Friday stránce inComputer.cz.

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