Black Friday tipy: ThinkPady, Surface i Dell se slevou až 20 000 Kč

Český prodejce repasované a předváděcí techniky inComputer.cz spustil tradiční Black Friday. V akci jsou otestované firemní notebooky, výkonné pracovní stanice, stolní počítače i nové příslušenství. Na repasované a předváděcí kusy platí záruka 12 měsíců (Stav A znamená výborný vizuální stav, Stav B běžné kosmetické opotřebení bez vlivu na funkčnost), u nového příslušenství pak plných 24 měsíců. K řadě modelů navíc obchod přidává bezdrátová TWS sluchátka nebo další dárky zdarma.
Kancelářské a studentské notebooky
Osvědčené firemní modely s pevnou konstrukcí a systémem Windows 11 Pro pro každodenní práci, studium i home office.
- Microsoft Surface Laptop 3 15″ – 6 999 Kč (
11 999 Kč, sleva 41 %)
Intel Core i5-1035G7, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A · dárky v hodnotě 1 539 Kč zdarma
- Microsoft Surface Laptop Go 12,5″ – 5 888 Kč (
9 888 Kč, sleva 40 %)
Intel Core i5-1035G1, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
- Lenovo ThinkPad T15 G1 15,6″ – 8 888 Kč (
14 999 Kč, sleva 40 %)
Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
- HP EliteBook 850 G8 15,6″ – 10 998 Kč (
14 999 Kč, sleva 26 %)
Intel Core i5-1145G7, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · dárky v hodnotě 1 539 Kč zdarma
- Dell Latitude 7440 14″ – 14 999 Kč (
20 999 Kč, sleva 28 %)
Intel Core i7-1365U, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
Další zlevněné notebooky najdete zde
Výkonné notebooky a mobilní pracovní stanice
Stroje s vysokým výkonem a až 64 GB RAM pro vývojáře, grafiky nebo náročné pracovní nasazení se slevami až 20 000 Kč.
- Lenovo ThinkPad P16 G1 16″ – 29 988 Kč (
49 999 Kč, sleva 40 %)
Intel Core i7-12800HX, 32 GB RAM, 1 TB NVMe SSD, NVIDIA RTX A2000 8 GB · Repasované B
- HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation 14″ – 8 998 Kč (
14 999 Kč, sleva 40 %)
Intel Core i7-10810U, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
- Dell Pro 16 Plus PB16250 16″ – 19 888 Kč (
29 888 Kč, sleva 33 %)
Intel Core Ultra 7 265U, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
- Dell Latitude 5531 15,6″ – 15 998 Kč (
22 999 Kč, sleva 30 %)
Intel Core i7-12800H, 32 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
- Dell XPS 15 9520 15,6″ – 26 998 Kč (
34 888 Kč, sleva 22 %)
Intel Core i5-12500H, 64 GB RAM, 512 GB NVMe SSD · Repasované A · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
Stolní počítače, Mini PC a All-in-One
Kompaktní Mini PC, klasické tower sestavy i All-in-One počítače integrované v monitoru – všechny ve výborném stavu Repasované A.
- Mini PC Lenovo ThinkCentre M75n Nano – 4 888 Kč (
6 888 Kč, sleva 29 %)
AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 8 GB RAM, 128 GB NVMe SSD · Repasované A
- Dell OptiPlex 5090 Micro – 10 888 Kč (
14 888 Kč, sleva 26 %)
Intel Core i7-11700T, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A
- Dell OptiPlex 3080 Tower – 11 888 Kč (
14 888 Kč, sleva 20 %)
Intel Core i7-10700, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A
- Dell OptiPlex 5090 SFF – 13 888 Kč (
16 888 Kč, sleva 17 %)
Intel Core i7-11700, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A
- Lenovo ThinkCentre M70a G1 All-in-One 21,5″ – 11 888 Kč (
13 888 Kč, sleva 14 %)
Intel Core i5-10600, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A · dárek v hodnotě 799 Kč zdarma
Další zlevněné stolní počítače najdete zde
Příslušenství a periferie (nové, záruka 24 měsíců)
Značkové periferie a dokovací stanice ve stavu Nové s plnou dvouletou zárukou a slevami 50 až 60 %.
- Cestovní replikátor portů HP USB-C G2 – 599 Kč (
1 498 Kč, sleva 60 %) · Nové
- HP Bluetooth Speaker 360 black – 388 Kč (
988 Kč, sleva 60 %) · Nové
- Dokovací stanice Lenovo 40A00065EU + 65W adaptér – 688 Kč (
1 499 Kč, sleva 54 %) · Nové
- Herní klávesnice HP OMEN Encoder (Cherry MX Red, CZ) – 1 188 Kč (
2 488 Kč, sleva 52 %) · Nové
- Microsoft Surface bezdrátová myš (červená) – 733 Kč (
1 488 Kč, sleva 50 %) · Nové
Další zlevněné příslušenství najdete zde
Raritní nabídky, 2v1 zařízení a extrémní slevy
Speciální akce, konvertibilní modely 2v1, předváděcí kusy a mimořádné slevy, které vyčnívají z běžné nabídky.
- Lenovo ThinkPad E14 14″ + Chromebook zdarma – 6 998 Kč (
9 888 Kč, sleva 29 %)
Intel Core i3-10110U, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované B · druhý notebook (Chromebook v hodnotě 3 499 Kč) zdarma
- HP Elite x2 G8 13″ (2v1) – 11 888 Kč (
18 999 Kč, sleva 37 %)
Intel Core i5-1145G7, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD · Repasované A · TWS sluchátka v hodnotě 699 Kč zdarma
- HP Pro x360 435 G10 13,3″ (2v1) – 17 888 Kč (
24 999 Kč, sleva 28 %)
AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB RAM, 1 TB NVMe SSD · Předváděcí A · dárky v hodnotě 1 539 Kč zdarma
- Lenovo 100W G4 11,6″ – 3 888 Kč (
6 888 Kč, sleva 43 %)
Intel N100, 4 GB RAM, 128 GB NVMe SSD · Repasované A · pouzdro na notebook v hodnotě 499 Kč zdarma
- Dokovací stanice Lenovo 40A1 – 99 Kč (
488 Kč, sleva 79 %) · Repasované A
Kompletní nabídku více než tisícovky zlevněných položek si můžete prohlédnout na Black Friday stránce inComputer.cz.
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