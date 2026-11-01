Black Friday na Alze, slevy dosahují až 50 %. V nabídce nechybí prémiové OLED modely ani obří úhlopříčky

Obchod Alza.cz spustil výrazné slevy v kategorii televizorů. Aktuální nabídka zahrnuje desítky modelů od kompaktních rozměrů až po obří stovky palců s úsporou dosahující až poloviny původní hodnoty. Zákazníci mohou vybírat z pokročilých zobrazovacích technologií v čele s OLED a Mini LED panely, které doplňují funkce umělé inteligence pro optimalizaci obrazu a zvuku nebo herní panely s vysokou obnovovací frekvencí.
Prémiové OLED televize a výhodné sety se soundbarem
Technologie OLED představuje špičku v oblasti zobrazování, protože přináší dokonalou černou barvu, nekonečný kontrast a bleskovou odezvu. V nabídce dominují modely značky LG v různých úhlopříčkách od 48 až po monumentálních 97 palců. Řada televizorů je navíc k dispozici přímo ve výhodném balíčku s dedikovaným soundbarem, což bez starostí vyřeší kompletní ozvučení domácího kina.
- 65″ LG OLED65B65LA (-45 %)
- 83″ LG OLED83B65LA (-41 %)
- 65″ LG OLED65G64LW + Soundbar SG10TY (-41 %)
- 48″ LG OLED48B65LA (-40 %)
- 77″ LG OLED77B65LA (-40 %)
- 55″ LG OLED55G64LW + Soundbar SG10TY (-38 %)
- 55″ LG OLED55C64LA (-37 %)
- 97″ LG OLED97G54LW (-36 %)
- 83″ LG OLED83C64LA + Soundbar SC9S (-36 %)
- 65″ LG OLED65G66LS (-36 %)
- 77″ LG OLED77C64LA + Soundbar SC9S (-35 %)
- 65″ LG OLED65C64LA (-35 %)
- 77″ LG OLED77G64LW + Soundbar SG10TY (-34 %)
- 83″ LG OLED83C64LA (-34 %)
- 77″ LG OLED77C64LA (-33 %)
- Další slevy najdete zde
Obří televize a pokročilé QNED i Mini LED panely
Pro zájemce o maximální plochu obrazu nebo vysoký jas v prosvětlených místnostech jsou připraveny televize s technologiemi Mini LED, QNED a RGB Mini-LED. Tyto panely kombinují kvantové tečky s precizním zónovým podsvícením a výkonnými AI procesory. Nechybí ani extrémní úhlopříčky dosahující 98 až 100 palců, které spolehlivě nahradí domácí projektor.
- 100″ LG 100QNED87B6 (-50 %)
- 85″ Philips 85PQS9001 (-38 %)
- 65″ LG 65MRGB86B6A (-37 %)
- 98″ LG 98NU900B6LB (-36 %)
- 65″ Hisense 65UR8S (-33 %)
- Další slevy najdete zde
QLED a chytré televize se skvělým poměrem ceny a výkonu
Kategorie QLED a cenově dostupnějších chytrých televizorů cílí na uživatele, kteří hledají živé barvy, plynulý obraz a přehledné chytré prostředí jako Google TV nebo Android TV. Řada modelů nabízí obnovovací frekvenci až 144 Hz, což ocení hráči videoher i fanoušci dynamických sportovních přenosů.
- 55″ Thomson 55QG7C14 (-37 %)
- 65″ Thomson 65QG7C14 (-37 %)
- 55″ TCL 55T69C (-35 %)
- 65″ Hisense 65E7S (-33 %)
- 43″ JVC LT-43VDQ9435 (-33 %)
- 43″ Thomson 43QG7C14 (-32 %)
- 43″ TCL 43S5L (-31 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mimo hlavní technologické vlajkové lodě lze v akci pořídit také univerzální televizor do menších obývacích pokojů či ložnic. Příkladem je padesátipalcový model 50″ Blaupunkt 50UCT6000S (-33 %), který představuje dostupné řešení pro každodenní sledování oblíbených pořadů.
Kompletní přehled všech zlevněných televizorů a příslušenství je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který k nákupu zajišťuje spolehlivou dopravu, širokou síť výdejních míst a profesionální zákaznický servis.
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