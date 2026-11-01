Black Friday na Alze, slevy dosahují až 50 %. V nabídce nechybí prémiové OLED modely ani obří úhlopříčky KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 1. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Smart Home
3 minuty čtení#Smart Home
Black Friday na Alze, slevy dosahují až 50 %. V nabídce nechybí prémiové OLED modely ani obří úhlopříčky

Obchod Alza.cz spustil výrazné slevy v kategorii televizorů. Aktuální nabídka zahrnuje desítky modelů od kompaktních rozměrů až po obří stovky palců s úsporou dosahující až poloviny původní hodnoty. Zákazníci mohou vybírat z pokročilých zobrazovacích technologií v čele s OLED a Mini LED panely, které doplňují funkce umělé inteligence pro optimalizaci obrazu a zvuku nebo herní panely s vysokou obnovovací frekvencí.

Prémiové OLED televize a výhodné sety se soundbarem

Technologie OLED představuje špičku v oblasti zobrazování, protože přináší dokonalou černou barvu, nekonečný kontrast a bleskovou odezvu. V nabídce dominují modely značky LG v různých úhlopříčkách od 48 až po monumentálních 97 palců. Řada televizorů je navíc k dispozici přímo ve výhodném balíčku s dedikovaným soundbarem, což bez starostí vyřeší kompletní ozvučení domácího kina.

Obří televize a pokročilé QNED i Mini LED panely

Pro zájemce o maximální plochu obrazu nebo vysoký jas v prosvětlených místnostech jsou připraveny televize s technologiemi Mini LED, QNED a RGB Mini-LED. Tyto panely kombinují kvantové tečky s precizním zónovým podsvícením a výkonnými AI procesory. Nechybí ani extrémní úhlopříčky dosahující 98 až 100 palců, které spolehlivě nahradí domácí projektor.

QLED a chytré televize se skvělým poměrem ceny a výkonu

Kategorie QLED a cenově dostupnějších chytrých televizorů cílí na uživatele, kteří hledají živé barvy, plynulý obraz a přehledné chytré prostředí jako Google TV nebo Android TV. Řada modelů nabízí obnovovací frekvenci až 144 Hz, což ocení hráči videoher i fanoušci dynamických sportovních přenosů.

Další zajímavé výběry

Mimo hlavní technologické vlajkové lodě lze v akci pořídit také univerzální televizor do menších obývacích pokojů či ložnic. Příkladem je padesátipalcový model 50″ Blaupunkt 50UCT6000S (-33 %), který představuje dostupné řešení pro každodenní sledování oblíbených pořadů.

Kompletní přehled všech zlevněných televizorů a příslušenství je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který k nákupu zajišťuje spolehlivou dopravu, širokou síť výdejních míst a profesionální zákaznický servis.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec tlačítka Nelíbí se mi? 👎 Superoperátor v Evropě a ChatGPT Slides 🤖

Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim