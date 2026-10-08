Garmin představil hodinky Enduro 4, na nabití vydrží až 90 dní

Garmin Enduro 4, zdroj: Garmin
Tři měsíce. Přesně takovou porci výdrže slibuje Garmin u svých nových hodinek Enduro 4. Ty míří nejenom na ultramaratonce a oproti předchůdci přinášejí rychlejší práci s mapami, dvojnásobné úložiště a nové tréninkové funkce.
Výdrž zůstává, funkcí přibývá
U nového modelu hodinek Enduro 4 se Garmin rozhodl protentokrát nehonit další rekordy ve výdrži, a tak si hodinky zachovávají stejné parametry jako předchozí generace. To znamená krásných 36 dnů běžného používání, až 90 dnů s využitím solárního dobíjení a 320 hodin záznamu GPS.
Z hlediska designu se toho také moc nezměnilo. Hodinky si ponechaly 51mm pouzdro a celkovou váhu 66 gramů. Zůstává i 1,4palcový transreflektivní MIP displej a odolnost do 10 ATM. Změny se však odehrály uvnitř. Enduro 4 má o polovinu větší operační paměť a dvojnásobné 64GB úložiště pro mapy, hudbu i vaše data. Práce s mapami by se tak na hodinkách měla zrychlit přibližně o třetinu.
Novinkou jsou například Stamina Zones a Stamina Curve, které rozšiřují funkci sledující vaši vytrvalost, dále přibyla možnost měnit hmotnost batohu při aktivitě „Rucking“, nebo také za pomoci funkce Garmin Epic spojit více aktivit do jednoho celku. Vylepšena byla také aktivita pro veslování, která dostává měření VO2 max a výkonu. Při tréninku běhu pak budou hodinky nově přizpůsobovat tempo dle sklonu terénu, abyste dokázali držet správnou intenzitu i v kopcích.
Enduro 4 se začne prodávat 9. října a čeští zákazníci za něj zaplatí 22 490 korun českých. Celkově jde oproti předchozí generaci spíše o mírnou evoluci, a tak kdo už Enduro 3 má, nemá velký důvod k obměně.
Zdroje: garmin.com, androidheadlines.com
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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