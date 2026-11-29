Zdroj: WELOCK
Black Friday je tradičně ten správný čas pořídit si věc, kterou jsi dlouho odkládal – a chytrý zámek je přesně takový kousek. Otisk prstu nebo kód místo věčného lovení klíčů po kapsách, dočasný přístup pro hosty, žádné předávání a kopírování klíčů. Výrobce WELOCK teď navíc rozjel svou podzimní akci s nejnižšími cenami roku, takže bariéra vyzkoušet padá.
Jenže který model vybrat? WELOCK má v nabídce tyto tři zajímavé zámky, které míří každý na trochu jiného uživatele: špičkový U81, odolný ToucA51 Pro určený pro pronájmy a jednoduchý U71 pro běžnou domácnost. Pojďme si je postavit vedle sebe, ať víš, do kterého se ti vyplatí investovat.
Proč vůbec měnit klíč za zámek
Klasický klíč zvládne jednu věc: odemknout, pokud ho zrovna máš u sebe. Neumí ti poslat hostovi přístup na dálku, neumí ho „smazat“ po jeho odjezdu a neřekne ti, kdo a kdy dorazil. Chytrý zámek tohle všechno umí – a navíc se instaluje do běžné eurovložky, takže nemusíš měnit dveře. U všech tří modelů stačí vyšroubovat starou vložku, nasadit novou chytrou a je hotovo. Teď k jednotlivým modelům.
WELOCK U81 – vlajková loď pro ty, kdo chtějí všechno
Pokud nechceš dělat kompromisy, díváš se na správný model. U81 je nejvybavenější zámek v nabídce – má přepracovaný černý design a nejbohatší sadu funkcí. Odemykáš otiskem prstu, PIN kódem, RFID kartou, přes mobilní aplikaci i záložním mechanickým klíčem, a navíc zvládá dočasná hesla pro hosty.
Kde U81 opravdu vede, je kapacita. Do paměti uloží až 200 PIN kódů, 100 otisků a 199 RFID karet – a hlavně umí přidělit až 10 administrátorů a spravovat až 190 běžných uživatelů. To z něj dělá zámek nejen pro rodinu, ale i pro kancelář nebo hotel, kde přístup potřebuje spravovat víc lidí najednou.
Rozpoznávání otisků je podpořené umělou inteligencí, takže je rychlé a spolehlivé, a nechybí osvědčená ochrana proti nakukování: před správný PIN i za něj můžeš naťukat libovolné náhodné číslice a zámek si stejně najde ten pravý kód zprostředka.
Ve spojení s hubem WIFIBOX3 (prodává se zvlášť) přidáš dálkové ovládání přes aplikaci, živý přehled příchodů a hlasové ovládání přes Alexu či Home Assistant.
Běžná cena 6 080 Kč padá v rámci Black Friday na 4 130 Kč se slevovým kódem „BF80“. Objednat ho můžeš ZDE.
WELOCK ToucA51 Pro – jako dělaný pro Airbnb a vchodové dveře
Za stejnou akční cenu jako U71, ale s jiným zaměřením. ToucA51 Pro je volba pro každého, kdo pronajímá nebo potřebuje zámek do vchodových dveří vystavených počasí. Odemykáš otiskem prstu, PIN kódem, RFID kartou i aplikací, a hlavní tahák jsou dočasná hesla: vygeneruješ hostovi, uklízečce nebo nájemníkovi časově omezený přístup, který sám po čase vyprší. Host dorazí, zadá kód, ubytuje se – a ty jsi u toho vůbec nemusel být.
Druhou devizou je odolnost. ToucA51 Pro má krytí IP65 proti vodě, snese teploty od –25 °C do 60 °C a je testovaný na 100 000 stisků. Déšť, mráz ani letní vedro mu nevadí, takže si ho bez obav dáš i na dveře, které to venku pořádně schytávají. Tělo z nerezové oceli a odolného plastu je stavěné na každodenní dlouhodobý provoz, instalace do eurovložky zabere zhruba pět minut bez vrtání a tahání kabelů. Když by došly baterie, poslouží nouzové napájení přes USB-C.
Běžná cena 4 860 Kč klesá v rámci Black Friday na 3 400 Kč se slevovým kódem „BF60“. Objednat ho můžeš ZDE.
WELOCK U71 – jednoduché a pohodlné odemykání pro domácnost
Ne každý potřebuje hlasové ovládání a správu dvou set uživatelů. Pokud hledáš prostě spolehlivý chytrý zámek do bytu nebo domu bez zbytečných extra funkcí, U71 je přesně pro tebe. Odemykáš otiskem prstu, PIN kódem, RFID kartou nebo přes mobilní aplikaci – tedy vším, co v běžném provozu oceníš – a jako pojistku pro nouzové situace máš po ruce záložní mechanický klíč. I kdyby došly baterie nebo ti zmizel telefon, nezůstaneš stát přede dveřmi.
Je to zkrátka zámek bez nároků na to, aby ses učil ovládat chytrou domácnost. Nainstaluješ, nastavíš pár otisků pro rodinu a užíváš si život bez klíčů. Pokud bys někdy chtěl přidat dálkové ovládání nebo hlasové odemykání, i U71 se dá propojit s hubem WIFIBOX3.
Běžná cena 4 860 Kč je v rámci Black Friday jen 3 400 Kč se slevovým kódem „BF60“. Objednat ho můžeš ZDE.
Který z nich je ten tvůj?
Shrňme to jednoduše. U81 ber tehdy, když chceš maximum – nejvíc způsobů odemykání, největší kapacitu, správu mnoha uživatelů a připravenost na chytrou domácnost. ToucA51 Pro je jasná volba pro pronájmy a vchodové dveře: dočasná hesla pro hosty a odolnost, která zvládne i nevlídné počasí. A U71 oceníš, pokud chceš jednoduchý chytrý zámek do domácnosti za rozumné peníze, s jistotou mechanického klíče v záloze.
Mezi stejně drahým ToucA51 Pro a U71 se rozhodneš podle jediné otázky: pouštíš dovnitř hosty a řešíš počasí (Pro), nebo chceš prostě pohodlné odemykání do bytu s klíčem pro jistotu (U71)?
Proč neváhat právě teď
Akce WELOCK Black Friday & Cyber Monday běží od 19. listopadu do 1. prosince a jde o nejnižší ceny celého roku – slevy šplhají až k 38 %. K tomu doprava zdarma z evropského i britského skladu, odeslání do 24 hodin, dvouletá záruka, 30denní možnost vrácení peněz a doživotní zákaznická podpora. Ceny jsou včetně DPH.
Ať sáhneš po kterémkoliv ze tří modelů, jedno platí pro všechny: na hledání klíčů po kapsách můžeš s klidem zapomenout. A pokud to chceš stihnout za nejlepší cenu roku, máš čas jen do 1. prosince.
Kompletní přehled akce najdeš ZDE.
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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