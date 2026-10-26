Honor Pad X10 přichází v provedení Mini

Honor Pad X10 Mini | Zdroj: Honor
Více než půl roku od představení tabletu Pad X10 má společnost Honor dokončenou další novinku. Tentokrát jde o zástupce s názvem Pad X10 Mini, který nedostal jen menší displej. Vedle novějšího procesoru od Qualcommu je také k dispozici méně paměti a slabší baterie. Čínský výrobce by touto novinkou chtěl oslovit mladší studenty bez větších nároků.
Odpovídá ceně
Zařízení disponuje 9,7palcovým IPS LCD displejem s 2K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Do celokovového těla si cestu našel osmijádrový procesor Snapdragon 685, který spárují se dvěma různými konfiguracemi paměti (4+128 GB, 6+128 GB). Ke všemu obě verze podporují až 2TB paměťové microSD karty.
Zadní stranu obsadila 8 000mAh baterie s technologií 15W nabíjení a obyčejný 5MPx objektiv fotoaparátu. Vpředu samozřejmě nechybí rovněž 5MPx přední kamerka. Platforma MagicOS 10 vycházející z operačního systému Android 16 přináší předinstalovaný obsah pro předškoláky. Výpis specifikací uzavírá certifikace odolnosti MIL-STD-810H a dvojice reproduktorů.
Model jako první pořídíte na čínském trhu pouze ve stříbrném provedení za cenu v přepočtu od 3 574 Kč. Vyšší konfiguraci (6+128 GB) pořídíte za cca 4 550 Kč. Rozšíření dostupnosti by mohlo následovat během následujících týdnů.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
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