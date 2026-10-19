Čtenáři se shodují: 256 GB je novým standardem pro chytré telefony. Hlasujte v další anketě

Zdroj: DALL·E4
Výsledky z poslední ankety jasně ukazují, že novým minimálním standardem je aspoň 256GB úložiště. Jen pětina považuje 128 GB za dostatečné, ale ještě více hlasujících vyžaduje 512 GB, případně ještě víc. Jen 3,3 % hlasujících vůbec neřeší velikost úložiště. To samozřejmě může souviset s několika faktory, jako třeba využívání cloudového prostoru, minimum aplikací nebo cokoliv jiného.
- 128 GB mi pořád bohatě stačí: 21,2 %
- 256 GB je pro mě nutné minimum: 48,6 %
- 512 GB a víc, nechci se vůbec omezovat: 26,9 %
- Velikost neřeším, všechno cpu do cloudu: 3,3 %
Nová anketa
Výběr mobilu není jednoduchá věc. Každý má seznam vlastností, které musí splňovat. Která je pro vás klíčová a na prvním místě?
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Dřívější ankety
- Anketa: Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
- Anketa: Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
- Anketa: Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
- Anketa: Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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Komentáře
Jan S19. 10. 2026, 11:15
Pokud umí fotoaparát volat udržovat chod OS a to ve spolupráci s bezdrátovým nabíjením a 120 Hz displejem – chci to. Chci onen telefon.
david_1319. 10. 2026, 10:48
No, zatrhl bych víc možností. Ale dost jsem si zvyknul na bezdrátové nabíjení. Takže volba byla jasná.
Nicméně delší SW podpora je fajn a slušný foťák chce mít určitě též každý (byť vy tam máte špičkový, ale to je detail).
Přemysl Vaculík19. 10. 2026, 12:18
Pokud by byla možnost zatrhnout více, tak všichni zatrhnou vše :D
david_1319. 10. 2026, 12:22
Tak to bezpochyby. 🙂