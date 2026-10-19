Čtenáři se shodují: 256 GB je novým standardem pro chytré telefony. Hlasujte v další anketě

• 19. 10. 2026#Smartphony
Čtenáři se shodují: 256 GB je novým standardem pro chytré telefony. Hlasujte v další anketě

Zdroj: DALL·E

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Výsledky z poslední ankety jasně ukazují, že novým minimálním standardem je aspoň 256GB úložiště. Jen pětina považuje 128 GB za dostatečné, ale ještě více hlasujících vyžaduje 512 GB, případně ještě víc. Jen 3,3 % hlasujících vůbec neřeší velikost úložiště. To samozřejmě může souviset s několika faktory, jako třeba využívání cloudového prostoru, minimum aplikací nebo cokoliv jiného.

  • 128 GB mi pořád bohatě stačí: 21,2 %
  • 256 GB je pro mě nutné minimum: 48,6 %
  • 512 GB a víc, nechci se vůbec omezovat: 26,9 %
  • Velikost neřeším, všechno cpu do cloudu: 3,3 %

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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Komentáře

Jan S

19. 10. 2026, 11:15

Pokud umí fotoaparát volat udržovat chod OS a to ve spolupráci s bezdrátovým nabíjením a 120 Hz displejem – chci to. Chci onen telefon.

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david_13

19. 10. 2026, 10:48

No, zatrhl bych víc možností. Ale dost jsem si zvyknul na bezdrátové nabíjení. Takže volba byla jasná.
Nicméně delší SW podpora je fajn a slušný foťák chce mít určitě též každý (byť vy tam máte špičkový, ale to je detail).

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Přemysl Vaculík

VIP 19. 10. 2026, 12:18

Pokud by byla možnost zatrhnout více, tak všichni zatrhnou vše :D

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david_13

19. 10. 2026, 12:22

Tak to bezpochyby. 🙂

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