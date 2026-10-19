Představení novinek Applu klepe na dveře: 28. říjen ve znamení dotykových MacBooků

Zdroj: Apple
Apple se letos asi nechce jen tak zastavit. Po uvedení nových iPhonů jsme se dočkali novinek pro chytrou domácnost. Věděli jsme, že se plánuje další akce, ale zatím nepadlo ani jedno konkrétní datum, tedy až do této chvíle.
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Dotykový MacBook
Jak je u Applu zvykem, jen zveřejní video nebo obrázek, k tomu přidá datum, a to je vše. Můžeme jen odhadovat, co naznačuje, ale naštěstí spekulace a nejrůznější úniky jsou na internetu již delší dobu.
Apple naštěstí posílá i osobní pozvánky vybraným influencerům, takže víme, že k představení novinek dojde 28. října v 19:00 našeho času. Samotná pozvánka pak obsahuje „Pro and tell“. Máme se ve výsledku dočkat nových MacBooků s dotykovými OLED displeji ve velikostech 14 a 16 palců. Kromě toho se očekává nový iPad Mini a možná budou představeny nové procesory.
Zdroje: androidheadlines.com, x.com, x.com
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
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