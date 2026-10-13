Apple TV 4K (4. gen) přichází: Výkonný čip A19 a podpora Wi-Fi 7

• 13. 10. 2026#Smart Home
Apple TV 4K (4. gen) přichází: Výkonný čip A19 a podpora Wi-Fi 7

Zdroj: Apple

Po nějaké době zde máme novou generaci Apple TV 4K, tedy konkrétně již 4. Na takovém zařízení byste asi nečekali mnoho novinek, když slouží hlavně jen pro sledování filmů a seriálů, i tak Apple zapracoval na novince.

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Apple TV 4K (4. generace)

V první řadě je nutné upozornit, že v USA společnost hlavně láká na Siri AI, ale ta není v našich končinách dostupná. Proto pořizování náhrady za třetí generaci zatím nedává smysl. Rovnou můžeme uvést samotnou cenu, jelikož je nastavena pro český trh na 7 990 Kč, což je o tisíc korun více oproti třetí generaci ve vyšší konfiguraci. Tentokrát se ale nabízí jen jedna verze.

Apple TV 4K (4. generace) přichází se 128GB úložištěm a o výkon se stará Apple A19. V oblasti konektivity se nabízí Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 a rovnou má gigabitový ethernet. Nechybí podpora pro Thread. Mezi podporovanými technologiemi najdete Dolby Vision (profil 8.1 a 5) a v oblasti kodeků se nabízí i AV1 a VP9.

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Zdroj: Apple

Samotný ovladač má integrovanou podporu sítě Najít (Find My) s funkcí přesného vyhledávání (Precision Finding). Dostupnost na českém trhu je naplánovaná na 13. listopadu.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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