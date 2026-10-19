Konec chaosu s adaptéry: Cubenest představuje stolní prodlužovačku PowerCube Ultra 65 W a kapesní AI nabíječku s displejem

Nabíjení moderní elektroniky se často pojí s nedostatkem volných zásuvek na pracovním stole nebo s nutností nosit v batohu objemné napájecí adaptéry. Česká značka Cubenest přichází s dvojicí novinek postavených na efektivní technologii GaN, které tyto problémy řeší jak v kanceláři, tak na cestách. Řada prodlužovacích kostek PowerCube Ultra s výkonem až 65 W a integrovaným výsuvným kabelem zastoupí centrální napájecí stanici na stole, zatímco miniaturní AI PD GaN Nano adaptér A1D65 přináší 65W výkon do kapsy společně s barevným informačním displejem.
PowerCube Ultra: Stolní centrála s 65W GaN nabíječkou a výsuvným kabelem
Nejvyšší řada oblíbených prodlužovacích kostek s označením PowerCube Ultra posouvá koncept stolního rozbočovače na úroveň plnohodnotné nabíjecí stanice. Díky krychlovému tvaru se zapojené vidlice vzájemně neblokují, přičemž hlavní inovací je integrace rychlé GaN nabíječky přímo do těla kostky. Všechny modely z této řady disponují trojicí USB portů (2× USB-C a 1× USB-A) a praktickým hlavním vypínačem na zadní straně, kterým lze jedním stiskem odpojit veškerou připojenou elektroniku od sítě a zamezit odběru v pohotovostním režimu.
Nejvýkonnější 65W varianty PowerCube Ultra dokážou prostřednictvím USB-C portu plnohodnotně napájet i notebooky, jako je MacBook Air nebo většina 13 až 14palcových pracovních stanic, aniž by uživatel musel zabírat klasickou 230V zásuvku originálním adaptérem. Velkým praktickým benefitem 65W verzí je integrovaný výsuvný USB-C kabel o délce 70 cm přímo v těle kostky. Kabel stačí povytáhnout na požadovanou délku a po skončení nabíjení jej magnetické uchycení udrží úhledně srovnaný na svém místě.
Řada prodlužovacích kostek PowerCube Ultra je zhotovena z odolného nehořlavého materiálu (ABS a PC) a nechybí jí ochrana proti přepětí, přehřátí, zkratu ani přetížení. Na výběr je několik konfigurací podle počtu zásuvek a délky přívodního kabelu:
- PowerCube Extended USB A+C PD 30 W (1,5 m, 4 zásuvky): základní varianta pro telefony a tablety za 759 Kč.
- PowerCube Extended USB A+C PD 65 W s výsuvným USB-C kabelem (1,5 m, 4 zásuvky): 1 199 Kč.
- PowerCube Extended USB A+C PD 65 W s výsuvným USB-C kabelem (3 m, 4 zásuvky): 1 299 Kč.
- PowerCube Extended USB A+C PD 65 W s výsuvným USB-C kabelem (3 m, 8 zásuvek): dvojitá kostka ideální do zasedacích místností či náročných pracoven za 1 599 Kč.
Cubenest AI PD GaN Nano A1D65: Kapesní 65W adaptér, který ukáže, co se děje uvnitř
Pro uživatele, kteří často cestují nebo přecházejí mezi kanceláří a domovem, je určen nový síťový adaptér Cubenest AI PD GaN Nano A1D65. Díky využití nitridu galia (GaN) se podařilo vměstnat výkon 65 W do těla o rozměrech pouhých 42 × 42 × 42 mm a hmotnosti 86 gramů. Jeden port USB-C s podporou standardů Power Delivery 3.2 (včetně AVS a PPS) či Quick Charge 4.0+ zvládne nabít iPhone z 0 na 50 % za 15 minut a MacBook Air M2 za 30 minut.
Hlavním rozdílem oproti běžným síťovým nabíječkám je integrovaný barevný displej s dotykovým tlačítkem, kterým je rychlonabíječka Cubenest A1D65 vybavena. Po připojení kompatibilního zařízení (například telefonů iPhone, tabletů iPad nebo počítačů MacBook) adaptér automaticky rozpozná konkrétní model, zobrazí jeho název na displeji, ukáže aktuální procenta nabití baterie, odebíraný výkon i provozní teplotu. Displej umožňuje otočení orientace podržením tlačítka a po minutě nečinnosti se sám vypne (Sleep Mode), aby v noci nerušil světlem.
O bezpečnost baterií se stará systém inteligentní kontroly teploty (AI Temp Control), který v reálném čase monitoruje zahřívání a dynamicky upravuje výkon. Adaptér Cubenest AI PD GaN Nano USB-C 65W A1D65 je dostupný za cenu 699 Kč.
Obě novinky představují funkční způsob, jak zefektivnit každodenní nabíjení v pracovním prostoru i na cestách. Kompletní nabídku prodlužovacích kostek PowerCube Ultra i chytrý kapesní adaptér Cubenest AI PD GaN Nano 65W A1D65 lze zakoupit přímo na oficiálním e-shopu výrobce.
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