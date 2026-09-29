iPad mini 8 má dostat OLED displej, čip A20 Pro a přepracovaný reproduktor

Apple iPad mini 6; zdroj: Dotekomanie.cz
Apple podle čerstvých informací připravuje výraznou aktualizaci iPadu mini. Nová generace iPadu mini by mohla dorazit ještě letos a oproti současnému iPadu mini 7 by měla přinést několik zásadních hardwarových změn. Ve hře je především OLED displej, výkonnější čip A20 Pro a další úpravy v konstrukci.
Nový iPad mini 8 by měl dorazit již v říjnu
Podle dostupných informací by mohl iPad mini 8 dorazit už v říjnu. Přechod z LCD na OLED by měl přinést lepší podání černé, sytější barvy a lepší kontrast. Zatím ale není jasné, zda nový model přijde s displejem vybaveným ProMotion se 120Hz obnovovací frekvencí. Jeden z novějších úniků tvrdí, že by panel měl zůstat na 60 Hz.
Další velkou změnou má být nasazení čipu A20 Pro. Ten by měl přinést znatelný nárůst výkonu a mohl by otevřít cestu i k pokročilejším funkcím Siri využívajícím umělou inteligenci v iOS 27. Apple má zároveň přesunout přední kameru na delší stranu displeje, tedy do polohy vhodnější pro videohovory při používání tabletu na šířku. Tlačítka hlasitosti a napájení mají zůstat na horní straně zařízení.
Zajímavou změnou může být také nový reproduktor využívající vibrace, díky kterému by Apple mohl odstranit klasické otvory v těle tabletu. Podle dřívějších informací od Bloombergu by to mohlo vést také k vyšší odolnosti proti vodě a Apple údajně testuje konstrukci s ochranou podobnou té, kterou jsou vybaveny současné iPhony.
Spekuluje se také o mírně větším displeji, jeho přesná úhlopříčka ale zatím známá není. Současný iPad mini navíc v červenci zdražil z 499 na 599 dolarů, takže přechod na OLED může přinést další růst ceny. Uvedení podle spekulací je za dveřmi, necháme se tedy překvapit s čím nový model iPadu mini dorazí.
Zdroj: gizmochina.com
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