iPad mini 8 má dostat OLED displej, čip A20 Pro a přepracovaný reproduktor

• 29. 9. 2026#iOS #Smartphony
iPad mini 8 má dostat OLED displej, čip A20 Pro a přepracovaný reproduktor

Apple iPad mini 6; zdroj: Dotekomanie.cz

Apple podle čerstvých informací připravuje výraznou aktualizaci iPadu mini. Nová generace iPadu mini by mohla dorazit ještě letos a oproti současnému iPadu mini 7 by měla přinést několik zásadních hardwarových změn. Ve hře je především OLED displej, výkonnější čip A20 Pro a další úpravy v konstrukci.

Nový iPad mini 8 by měl dorazit již v říjnu

Podle dostupných informací by mohl iPad mini 8 dorazit už v říjnu. Přechod z LCD na OLED by měl přinést lepší podání černé, sytější barvy a lepší kontrast. Zatím ale není jasné, zda nový model přijde s displejem vybaveným ProMotion se 120Hz obnovovací frekvencí. Jeden z novějších úniků tvrdí, že by panel měl zůstat na 60 Hz.

Další velkou změnou má být nasazení čipu A20 Pro. Ten by měl přinést znatelný nárůst výkonu a mohl by otevřít cestu i k pokročilejším funkcím Siri využívajícím umělou inteligenci v iOS 27. Apple má zároveň přesunout přední kameru na delší stranu displeje, tedy do polohy vhodnější pro videohovory při používání tabletu na šířku. Tlačítka hlasitosti a napájení mají zůstat na horní straně zařízení.

iPad Mini 7

Zdroj: Gizmochina

Zajímavou změnou může být také nový reproduktor využívající vibrace, díky kterému by Apple mohl odstranit klasické otvory v těle tabletu. Podle dřívějších informací od Bloombergu by to mohlo vést také k vyšší odolnosti proti vodě a Apple údajně testuje konstrukci s ochranou podobnou té, kterou jsou vybaveny současné iPhony.

Spekuluje se také o mírně větším displeji, jeho přesná úhlopříčka ale zatím známá není. Současný iPad mini navíc v červenci zdražil z 499 na 599 dolarů, takže přechod na OLED může přinést další růst ceny. Uvedení podle spekulací je za dveřmi, necháme se tedy překvapit s čím nový model iPadu mini dorazí.

Zdroj: gizmochina.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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