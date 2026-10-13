Apple představil Home Collection. Novou řadu produktů pro chytrou domácnost

• 13. 10. 2026 • 4 minuty čtení#iOS #Smart Home
4 minuty čtení#iOS #Smart Home
Apple představil Home Collection. Novou řadu produktů pro chytrou domácnost

Zdroj: Apple

Ve zkratce:

  • Apple představil řadu Home Collection zahrnující kamery, zámky a termostaty ovládané výhradně aplikací Domácnost.
  • Nové produkty podporují standardy Matter a Aliro s důrazem na koncové šifrování dat.
  • Dostupnost prozatím omezena na USA, Kanadu a Velkou Británii, v EU prodej kvůli absenci Siri AI neproběhne.

Jak už jsme vás na našem webu průběžně informovali, Apple pracoval na nových produktech pro chytrou domácnost a dnes představil kompletní nabídku. Ve spolupráci se společnostmi LG Electronics a Schneider Electric představil zcela novou řadu produktů Apple Home Collection. Toto produktové portfolio obsahuje bezpečnostní kamery, videozvonek, chytrý zámek dveří, termostaty a senzory teploty a vlhkosti. Všechna zařízení bude možné navzájem ovládat přes aplikaci Domácnost.

Nová řada Apple produktů pro chytrou domácnost je tady

Nové produkty řady Home Collection mají fungovat bez nutnosti mít pro každý samostatnou aplikaci, nebo samostatný uživatelský účet. K přidání do chytré domácnosti bude stačit pouze iPhone. Veškerá data chrání koncové šifrování v rámci aplikace Domácnost, takže k nim nemají přístup ani samotní výrobci zařízení.

Kamery LG nabídnou rozlišení až 2,5K a rozpoznávání objektů

Součástí kolekce jsou čtyři kamery od LG. Vnitřní a venkovní kamera, model s dvojicí reflektorů a videozvonek. Kamery zvládnou nahrávat nahrávky v rozlišení až 2,5K a rozpoznávat osoby, známé tváře, domácí mazlíčky, vozidla nebo doručené balíčky.

Apple Home Collection Lifestyle 02 261013 Big Jpg Large 2X

Apple Home Collection Lg Floodlight Cam Plug In 261013 Big Jpg Large 2XApple Home Collection Lg Outdoor Cam Plug In 261013 Big Jpg Large 2X

Apple Home Collection Lg Indoor Cam Plug In 261013 Big Jpg Large 2X

Zdroj: Apple

Videozvonek nabídne dvě kamery. Jedna snímá návštěvníky v rozlišení 2,5K, druhá sleduje prostor před dveřmi ve Full HD. Venkovní kamery podporují barevné noční vidění, zatímco kamera Floodlight Cam používá přídavné osvětlení.

Apple Home Collection Lifestyle 02 261013 Big Jpg Large 2X

Apple Home Collection Setup 261013 Inline Jpg Large 2X

Zdroj: Apple

Zajímavostí je vnitřní kamera, která dokáže měnit svůj náklon. Jakmile se první člen domácnosti vrátí domů, kamera se automaticky sklopí dolů a přestane monitorovat prostor. Uživatel ji může kdykoliv ovládat také ručně nebo z aplikace Domácnost.

Apple Home Collection Homeview 261013 Big Jpg Large 2X

Zdroj: Apple

S předplatným iCloud+ získají uživatelé desetidenní historii záznamů. Apple Intelligence na podporovaných tarifech nabídne automatické popisy nahraných videí a vyhledávání. Kamery navíc obsahují vlastní úložiště, takže mohou pokračovat v nahrávání i při výpadku Wi-Fi konektivity.

Chytrý zámek odemkne dveře automaticky při příchodu

Další představenou novinkou je LG Smart Deadbolt Lock, který využívá technologii Ultra Wideband (UWB). Zámek dokáže rozpoznat, když se majitel s kompatibilním iPhonem nebo Apple Watch přiblíží ke dveřím, a automaticky je dokáže odemknout. Pokud by primární automatický způsob odemčení selhal, bude k dispozici odemčení dveří pomocí přiložení zařízení, zadání PIN kódu nebo použití klasického záložního klíče.

Apple Home Collection Smart Deadbolt Lock Essence Graphite 261013 Inline Jpg Large 2X

Zdroj: Apple

Zámek také rozpozná otevření dveří či pokus o manipulaci a dokáže uživatele upozornit, pokud dveře zůstanou otevřené. Chytrý zámek společně s videozvonkem umožní sledovat návštěvníky, komunikovat s nimi a odemykat dveře přímo v aplikaci Domácnost. Podporovány jsou standardy Matter a Aliro a základní funkce přístupu fungují i bez internetu.

Apple Home Collection Lifestyle 01 261013 Big Jpg Large 2X

Zdroj: Apple

Termostaty upraví teplotu podle přítomnosti členů domácnosti

Apple ve spolupráci s LG a Schneider Electric představil také dvojici chytrých termostatů. Ty využívají funkci Adaptive Temperature, která automaticky přizpůsobuje vytápění a chlazení podle toho, je-li někdo doma.

Apple Home Collection Lg Smart Thermostat 261013 Inline Jpg Large 2X Apple Home Collection Schneider Home Smart Thermostat 261013 Inline Jpg Large 2X

Termostaty dokážou spolupracovat se samostatnými senzory teploty a vlhkosti i se senzory v HomePodu či zařízení HomeView. Při odchodu posledního člena domácnosti se tak například zamknou dveře, upraví teplota a kamery začnou opět monitorovat prostor.

Apple Home Collection Climate Control 261013 Inline Jpg Large 2X

Zdroj: Apple

Jaké budou ceny a dostupnost?

Apple začne příslušenství nabízet ještě letos v prosinci, vybrané modely dorazí až začátkem příštího roku. Chytré kamery by měly být dostupné v USA, Kanadě a Velké Británii, zatímco chytrý zámek a termostaty budou dostupné pouze v USA a Kanadě. Evropští zákazníci včetně České republiky mají již tradičně smůlu. Apple HomeView se v Evropské unii prodávat nebude, protože zde zatím není dostupná Siri AI v rámci iOS. Apple uvádí, že s EU jedná o možném řešení, ale vše je prozatím jedna veliká neznámá.

A jak nové produkty vycházejí cenově? Níže je tabulka s cenami v dolarech a orientační cena v českých korunách. Pokud by se produkty dostaly do Evropy respektive do České republiky, finální cenovka se bude pravděpodobně lišit.

ProduktCena v USDOrientační cena v Kč
LG Indoor Cam (vnitřní kamera)199,95 USD4 353 Kč
LG Outdoor Cam (venkovní kamera)299,95 USD6 530 Kč
LG Floodlight Cam (kamera s reflektory)399,95 USD8 707 Kč
LG Video Doorbell (videozvonek)249,95 USD5 441 Kč
LG Smart Deadbolt Lock (chytrý zámek)349,95 USD7 619 Kč
LG Smart Thermostat199,95 USD4 353 Kč
Schneider Home Smart Thermostat199,95 USD4 353 Kč
LG Temperature Sensor39,95 USD870 Kč
Schneider Home Room Sensor39,95 USD870 Kč
LG C-Wire Power Adapter24,95 USD543 Kč
Schneider Home C-Wire Power Adapter24,95 USD543 Kč
Schneider Home Trim Plate14,95 USD325 Kč

Zdroj: apple.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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