Apple představil Home Collection. Novou řadu produktů pro chytrou domácnost

Zdroj: Apple
Ve zkratce:
- Apple představil řadu Home Collection zahrnující kamery, zámky a termostaty ovládané výhradně aplikací Domácnost.
- Nové produkty podporují standardy Matter a Aliro s důrazem na koncové šifrování dat.
- Dostupnost prozatím omezena na USA, Kanadu a Velkou Británii, v EU prodej kvůli absenci Siri AI neproběhne.
Jak už jsme vás na našem webu průběžně informovali, Apple pracoval na nových produktech pro chytrou domácnost a dnes představil kompletní nabídku. Ve spolupráci se společnostmi LG Electronics a Schneider Electric představil zcela novou řadu produktů Apple Home Collection. Toto produktové portfolio obsahuje bezpečnostní kamery, videozvonek, chytrý zámek dveří, termostaty a senzory teploty a vlhkosti. Všechna zařízení bude možné navzájem ovládat přes aplikaci Domácnost.
Nová řada Apple produktů pro chytrou domácnost je tady
Nové produkty řady Home Collection mají fungovat bez nutnosti mít pro každý samostatnou aplikaci, nebo samostatný uživatelský účet. K přidání do chytré domácnosti bude stačit pouze iPhone. Veškerá data chrání koncové šifrování v rámci aplikace Domácnost, takže k nim nemají přístup ani samotní výrobci zařízení.
Kamery LG nabídnou rozlišení až 2,5K a rozpoznávání objektů
Součástí kolekce jsou čtyři kamery od LG. Vnitřní a venkovní kamera, model s dvojicí reflektorů a videozvonek. Kamery zvládnou nahrávat nahrávky v rozlišení až 2,5K a rozpoznávat osoby, známé tváře, domácí mazlíčky, vozidla nebo doručené balíčky.
Videozvonek nabídne dvě kamery. Jedna snímá návštěvníky v rozlišení 2,5K, druhá sleduje prostor před dveřmi ve Full HD. Venkovní kamery podporují barevné noční vidění, zatímco kamera Floodlight Cam používá přídavné osvětlení.
Zajímavostí je vnitřní kamera, která dokáže měnit svůj náklon. Jakmile se první člen domácnosti vrátí domů, kamera se automaticky sklopí dolů a přestane monitorovat prostor. Uživatel ji může kdykoliv ovládat také ručně nebo z aplikace Domácnost.
S předplatným iCloud+ získají uživatelé desetidenní historii záznamů. Apple Intelligence na podporovaných tarifech nabídne automatické popisy nahraných videí a vyhledávání. Kamery navíc obsahují vlastní úložiště, takže mohou pokračovat v nahrávání i při výpadku Wi-Fi konektivity.
Chytrý zámek odemkne dveře automaticky při příchodu
Další představenou novinkou je LG Smart Deadbolt Lock, který využívá technologii Ultra Wideband (UWB). Zámek dokáže rozpoznat, když se majitel s kompatibilním iPhonem nebo Apple Watch přiblíží ke dveřím, a automaticky je dokáže odemknout. Pokud by primární automatický způsob odemčení selhal, bude k dispozici odemčení dveří pomocí přiložení zařízení, zadání PIN kódu nebo použití klasického záložního klíče.
Zámek také rozpozná otevření dveří či pokus o manipulaci a dokáže uživatele upozornit, pokud dveře zůstanou otevřené. Chytrý zámek společně s videozvonkem umožní sledovat návštěvníky, komunikovat s nimi a odemykat dveře přímo v aplikaci Domácnost. Podporovány jsou standardy Matter a Aliro a základní funkce přístupu fungují i bez internetu.
Termostaty upraví teplotu podle přítomnosti členů domácnosti
Apple ve spolupráci s LG a Schneider Electric představil také dvojici chytrých termostatů. Ty využívají funkci Adaptive Temperature, která automaticky přizpůsobuje vytápění a chlazení podle toho, je-li někdo doma.
Termostaty dokážou spolupracovat se samostatnými senzory teploty a vlhkosti i se senzory v HomePodu či zařízení HomeView. Při odchodu posledního člena domácnosti se tak například zamknou dveře, upraví teplota a kamery začnou opět monitorovat prostor.
Jaké budou ceny a dostupnost?
Apple začne příslušenství nabízet ještě letos v prosinci, vybrané modely dorazí až začátkem příštího roku. Chytré kamery by měly být dostupné v USA, Kanadě a Velké Británii, zatímco chytrý zámek a termostaty budou dostupné pouze v USA a Kanadě. Evropští zákazníci včetně České republiky mají již tradičně smůlu. Apple HomeView se v Evropské unii prodávat nebude, protože zde zatím není dostupná Siri AI v rámci iOS. Apple uvádí, že s EU jedná o možném řešení, ale vše je prozatím jedna veliká neznámá.
A jak nové produkty vycházejí cenově? Níže je tabulka s cenami v dolarech a orientační cena v českých korunách. Pokud by se produkty dostaly do Evropy respektive do České republiky, finální cenovka se bude pravděpodobně lišit.
|Produkt
|Cena v USD
|Orientační cena v Kč
|LG Indoor Cam (vnitřní kamera)
|199,95 USD
|4 353 Kč
|LG Outdoor Cam (venkovní kamera)
|299,95 USD
|6 530 Kč
|LG Floodlight Cam (kamera s reflektory)
|399,95 USD
|8 707 Kč
|LG Video Doorbell (videozvonek)
|249,95 USD
|5 441 Kč
|LG Smart Deadbolt Lock (chytrý zámek)
|349,95 USD
|7 619 Kč
|LG Smart Thermostat
|199,95 USD
|4 353 Kč
|Schneider Home Smart Thermostat
|199,95 USD
|4 353 Kč
|LG Temperature Sensor
|39,95 USD
|870 Kč
|Schneider Home Room Sensor
|39,95 USD
|870 Kč
|LG C-Wire Power Adapter
|24,95 USD
|543 Kč
|Schneider Home C-Wire Power Adapter
|24,95 USD
|543 Kč
|Schneider Home Trim Plate
|14,95 USD
|325 Kč
Zdroj: apple.com
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