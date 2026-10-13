Apple HomeView přichází: Centrální displej pro chytrou domácnost poháněný čipem A18

Zdroj: Apple
Dlouho se spekulovalo o novém domácím zařízení od Applu s displejem, přičemž spekulace šly tak daleko, že bychom měli očekávat robotické rameno. Dnes jsme se dočkali novinky, která se jmenuje Apple HomeView, ale robotické rameno nemá.
Apple HomeView
Základem u Apple HomeView je 7palcový Liquid Retina displej s technologií True Tone, přičemž jas je v rozmezí 0,3 až 500 nitů. Apple si nechal záležet na funkcích, jelikož novinka disponuje adaptivním rozhraním, kde záleží, jak daleko jste od zařízení. Jakmile zaznamená, že jste dále, zmenší počet dat a zvětší prvky, když jste naopak blízko, je k dispozici více dat.
Mezi hlavními materiály je hliník a nerezová ocel pro pant. K dispozici jsou dvě varianty. Jedna nabízí stojánek, druhá je pak uzpůsobená na zavěšení na zeď. O výkon se zde stará Apple A18 a samozřejmě se myslelo na zabezpečení, jako je izolace dat z mikrofonů kamer od zbytku systému. Šlo se tak daleko, že pro zobrazení osobních informací musí dojít k rozpoznání obličeje a poblíž musí být i odemčený iPhone nebo iPad.
Samozřejmě je zde nová Siri AI, což bude následně dost omezené v mnoha krajinách. I tak novinka podporuje až 6 členů domácnosti, což souvisí s rozpoznáním obličejů. Samotný stolní model má dva širokopásmové měniče v displeji, dolů směřující basový reproduktor a dva pasivní zářiče s potlačením vibrací v základně. Nástěnný má pak dva měniče vyladěné pro umístění přímo na zdi.
Apple HomeView podporuje FaceTime a nabízí i například živý přenos až z 9 bezpečnostních kamer. Cena je nastavena na 299 dolarů (cca 6500 Kč bez daně a poplatků), a je jedno, jestli se jedná o stolní verzi nebo nástěnnou. Jen tedy pro verzi na zeď je nutné dokoupit příslušenství, které se prodává separátně. Novinka zatím nebude k dispozici na českém trhu.
Zdroj: Tisková zpráva
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