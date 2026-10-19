TAG Heuer údajně končí s chytrými hodinkami. Luxusní modely za tisíce dolarů zřejmě nezaujaly

Zdroj: TAG Heuer
Švýcarský výrobce luxusních hodinek TAG Heuer vstoupil do segmentu chytrých hodinek v roce 2015 a poslední model na trh uvedl v roce 2025. Podle nejnovějších trh s chytrými hodinkami opouští bez bližšího vysvětlení. Společnost údajně ukončila výrobu již v létě. V plánu má doprodat zbývající skladové zásoby. Posledním modelem tak pravděpodobně zůstane TAG Heuer Connected Calibre E5, který značka představila v říjnu loňského roku.
Tag Heuer s chytrými hodinkami končí
TAG Heuer patřil mezi několik tradičních hodinářských značek, které se pokusily prosadit i na trhu chytrých hodinek. V minulosti štěstí v tomto segmentu zkusily také společnosti Fossil, Diesel nebo Montblanc. Ve všech případech však byla především vysoká cena ve srovnání s běžnými modely, které nabízejí například Samsung či Google. Hodinky si tak našly pouze pár vybraných zákazníků, ale k masovému rozšíření nedošlo.
Chytré hodinky TAG Heuer se prodávaly za částky, které přesahovaly částky 1 600 dolarů (zhruba 35 tis. korun), tedy výrazně dráž, než za jakou cenu se nabízejí základní modely Pixel Watch nebo Galaxy Watch. Za příplatek přitom u těchto značek zákazníci mohou získat luxusnější materiály, kvalitní řemínky a typický design charakterizující značku. Z hlediska chytrých funkcí ale hodinky nenabízely v podstatě žádnou přidanou hodnotu.
Vysoká cena přitom nemusí být překážkou. Podívejme se na takovou značku Garmin, která nabízí ve svém portfoliu prémiové modely Fenix a luxusní řadu Marq, za kterou zákazníci zaplatí desítky tisíc korun. I přes vysoké ceny si své zákazníky nacházejí, nabízejí však také mnoho sportovních a navigačních funkce. A to je ta přidaná hodnota, kterou zákazník například u Garminu získává.
Společnost zatím oficiálně nevysvětlila důvody proč segment chytrých hodinek opouští. S největší pravděpodobností se ale bude jednat o nízké prodeje, které nedosahovaly očekávaných výsledků a další vývoj by se jednoduše nevyplatil. Nejasná zatím zůstává také budoucnost softwarové podpory již prodaných zařízení. TAG Heuer zatím neuvedl, jak dlouho bude pro své chytré hodinky poskytovat aktualizace.
Zdroj: androidheadlines.com
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