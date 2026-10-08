Podcast: Tesla FSD v Česku a nový Gemini 4 Argon. Přichází revoluce, nebo jen drahý slib? PODCAST

• 8. 10. 2026#Elektroauta
Podcast: Tesla FSD v Česku a nový Gemini 4 Argon. Přichází revoluce, nebo jen drahý slib?

V nejnovějším díle podcastu Pod Zlatou lampou rozebírají Míra a Michal ty nejžhavější technologické novinky! Dostane Česko nového operátora Easy Mobile, nebo O2 chystá velký rebrand? Xiaomi představilo top modely 18 Pro a Pro Max s obří baterií a sekundárním displejem, zatímco Tesla v ČR spouští plně autonomní systém FSD Supervised. A na závěr nechybí velký rozbor Google Gemini 4 Argon – je to nový král AI, nebo jen mistr v ohýbání benchmarků? Poslechněte si náš nářez plný novinek!

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král, Miroslav Růžička a Michal Král.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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