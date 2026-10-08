Podcast: Tesla FSD v Česku a nový Gemini 4 Argon. Přichází revoluce, nebo jen drahý slib?

V nejnovějším díle podcastu Pod Zlatou lampou rozebírají Míra a Michal ty nejžhavější technologické novinky! Dostane Česko nového operátora Easy Mobile, nebo O2 chystá velký rebrand? Xiaomi představilo top modely 18 Pro a Pro Max s obří baterií a sekundárním displejem, zatímco Tesla v ČR spouští plně autonomní systém FSD Supervised. A na závěr nechybí velký rozbor Google Gemini 4 Argon – je to nový král AI, nebo jen mistr v ohýbání benchmarků? Poslechněte si náš nářez plný novinek!
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král, Miroslav Růžička a Michal Král.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.
Kde podcast poslouchat:
Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:
- Spotify zde, na tomto odkazu
- Soundcloud zde, na tomto odkazu
- Youtube zde, na tomto odkazu
- Youtube Music zde, na tomto odkazu
- Apple Podcasts zde, na tomto odkazu
- YouRadio talk zde, na tomto odkazu
- Seznam Podcasty.cz zde, na tomto odkazu
Předchozí díly
- Podcast: Appka od PPPeter, návrat Huawei do hry a nálož dalších novinek
- Podcast: Revoluce, nebo drahý experiment? Rozebíráme skládací iPhone Duo a řadu 18 Pro!
- Podcast: Exoskelety na nohy, otáčecí trouby i akční kamera v telefonu
- Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře