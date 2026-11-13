Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech

Zdroj: Samsung
Společnosti Google a Samsung již před nějakou dobou uvedly, že představí chytré brýle, přičemž jsme znali jen základní informace o nich, ale nic podrobnějšího. Až nyní jdou oficiálně do prodeje. Celá řada je pojmenována jako Intelligent Eyewear.
Konečně jdou na trh
Ve skutečnosti jsou zapojeny ještě další dvě firmy, které se starají o design. Samsung má na starost elektroniku a Google dodává software. Je tedy pochopitelné, že je všude Gemini, ale asi největší limity nasadil Samsung. Brýle jako takové jsou k dispozici od dvou značek, Gentle Monster a Warby Parker. Díky tomu se nabízí 30 unikátních designů, což je celkem neobvyklé, jelikož firmy vyrábějící chytré brýle většinou mají jeden nebo dva designy.
Tato první generace nenabízí displej, jde čistě o hlasové ovládání pomocí Gemini. Brýle disponují připojením Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4, takže mobilní telefon musíte mít více méně stále u sebe. Jsou vybaveny jedním 12MPx foťákem, který je k dispozici pro Gemini a také jde s ním fotit a natáčet, až do rozlišení 3K.
Pokud jde o dioptrická skla, tak je jde použít. Co se týče výdrže na jedno nabití, měla by se doba pohybovat kolem 9 hodin, ale záleží samozřejmě na využívání. Spolu s krabičkou se dá dostat na 72 hodin. Je ale celkem velká škoda, že podpora zařízení není moc velká. Musíte mít minimálně Pixel 7 s Androidem 17 nebo některý z modelů Galaxy S, Galaxy S FE, Galaxy Z Fold, Flip a Fold Ultra s One UI 9.0, tedy také Android 17. Současně u iPhonů je podmínkou mít minimálně iPhone 13 s iOS 26.6 nebo novějším. V tuto chvíli nejsou brýle kompatibilní s jakoukoliv jinou značkou mobilů.
Co se týče dostupnosti, je omezena zatím na USA a brýle začínají na ceně 395 dolarů, tedy cca 8 700 Kč bez daně a dalších poplatků. Vypadá to tedy, že tento kus příslušenství bude muset absolvovat delší trasu, než se vůbec dostane do Evropy, případně získá podporu u dalších smartphonů.
Specifikace
- procesor: Snapdragon AR1 Gen 1
- RAM: 2 GB
- úložiště: 64 GB
- Foťáky:
- 12 Mpx, HDR focení v poměru 3:4 na výšku (3 024 x 4 032 px), video 3K při 30 fps nebo 2K (HDR video podporováno do 2K)
- IPX4 (pouze brýle)
- 2 otevřené reproduktory (open-ear), 4 mikrofony
- Ovládání a AI: dotykové a hlasové ovládání, Google Gemini, Bixby (pouze s telefony Galaxy)
- Konektivita: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
- Kompatibilita:
- řady Galaxy S, Galaxy S FE, Galaxy Z Fold, Flip a Fold Ultra s One UI 9.0 nebo novějším
- řada Google Pixel 7 a novější s Androidem 17 (aktualizace ze září 2026 nebo novější)
- iPhone 13 a novější (min. 6 GB RAM) s iOS 26.6 nebo novějším
- rozměry a hmotnost:
- brýle: 41 gramů (model GGS002 se standardními skly bez dioptrických; rozmezí 39,6–43,9 g pro Gentle Monster a 40,4–42,6 g pro Warby Parker)
- nabíjecí pouzdro: 194,5 gramů (Gentle Monster), 166,8 gramů (Warby Parker)
- baterie a nabíjení: výdrž až 9 hodin na jedno nabití, až 72 hodin s plně nabitým pouzdrem
Zdroje: news.samsung.com, glasses.google
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