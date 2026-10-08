Aktuální Vivo S2 dostalo FE variantu

• 8. 10. 2026#Android #Smartphony
Aktuální Vivo S2 dostalo FE variantu

Vivo S2 FE | Zdroj: Vivo

Model Vivo S2 se po dvou měsících na mobilním trhu dočkal nové varianty, kterou v oficiálním prodeji poznáme pod označením S2 FE. Dnešní přírůstek si vysloužil horší displej a hardware. Naopak k zásadnímu zlepšení došlo u baterie, což bude určitě hrát důležitou roli oproti konkurenci. Čínský producent nejspíš nespustí prodej v širokém měřítku.

Sází na jednoduchost

Do samotného čela se postavil 6,83palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním je ještě integrovaná čtečka otisků prstů v optické podobě. Proděravěný otvor vyplňuje 32MPx selfie kamerka. Hlavní výkon obstarává osmijádrový procesor Dimensity 7300e od MediaTeku.

Vivo S2 Fe 2 Vivo S2 Fe 1

Vivo S2 FE | Zdroj: Vivo

Ke 128GB internímu úložišti můžete vybrat ze dvou rozdílných velikostí operační paměti RAM (6/8 GB), kterou navíc zdvojnásobíte díky podpoře softwarové virtualizace. Bateriový článek o velikosti 10 000 mAh doplňuje technologie rychlého 44W nabíjení. Konstrukce potěší dvěma certifikacemi odolnosti IP69 a MIL-STD-810H.

Zadní stranu obsadila dvojice objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx) s přisvětlovací LED diodou. Softwarová část patří operačnímu systému Android 16 pod vlastní platformou OriginOS 6. Obchodníci nabídnou tři barevné verze (černou, stříbrnou, zelenou) za cenu v přepočtu 8 770 Kč. Konfigurace 8+128 GB vyjde zhruba na 9 668 Kč.

Vivo S2 Fe 4

Vivo S2 FE | Zdroj: Vivo

Zdroje: vivo.com, gizmochina.com, fonearena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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