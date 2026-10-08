Aktuální Vivo S2 dostalo FE variantu

Vivo S2 FE | Zdroj: Vivo
Model Vivo S2 se po dvou měsících na mobilním trhu dočkal nové varianty, kterou v oficiálním prodeji poznáme pod označením S2 FE. Dnešní přírůstek si vysloužil horší displej a hardware. Naopak k zásadnímu zlepšení došlo u baterie, což bude určitě hrát důležitou roli oproti konkurenci. Čínský producent nejspíš nespustí prodej v širokém měřítku.
Sází na jednoduchost
Do samotného čela se postavil 6,83palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním je ještě integrovaná čtečka otisků prstů v optické podobě. Proděravěný otvor vyplňuje 32MPx selfie kamerka. Hlavní výkon obstarává osmijádrový procesor Dimensity 7300e od MediaTeku.
Ke 128GB internímu úložišti můžete vybrat ze dvou rozdílných velikostí operační paměti RAM (6/8 GB), kterou navíc zdvojnásobíte díky podpoře softwarové virtualizace. Bateriový článek o velikosti 10 000 mAh doplňuje technologie rychlého 44W nabíjení. Konstrukce potěší dvěma certifikacemi odolnosti IP69 a MIL-STD-810H.
Zadní stranu obsadila dvojice objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx) s přisvětlovací LED diodou. Softwarová část patří operačnímu systému Android 16 pod vlastní platformou OriginOS 6. Obchodníci nabídnou tři barevné verze (černou, stříbrnou, zelenou) za cenu v přepočtu 8 770 Kč. Konfigurace 8+128 GB vyjde zhruba na 9 668 Kč.
Zdroje: vivo.com, gizmochina.com, fonearena.com
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