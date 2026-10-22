Podcast: Google utahuje kohoutky u AI a konec Android Auto na starších telefonech

V dnešním díle rozebereme hned několik horkých témat ze světa technologií! Podíváme se na to, proč si evropští uživatelé na novou Siri s AI ještě pořádně počkají a jaké páky zkouší Apple na Evropskou unii. Google se mezitím rozhodl utáhnout kohoutky u Gemini a zavedl nová omezení pro neplatící uživatele. Dojde i na konec podpory Android Auto pro starší systémy a na zajímavou novinku v iOS, kde Apple začal sledovat chování uživatelů při nabízení Chrome v Safari. A jako bonus pro vás máme rozdávačku krytů a skel na Galaxy S26 Ultra!
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Přemysl Vaculík a Miroslav Růžička.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.
Kde podcast poslouchat:
Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:
- Spotify zde, na tomto odkazu
- Soundcloud zde, na tomto odkazu
- Youtube zde, na tomto odkazu
- Youtube Music zde, na tomto odkazu
- Apple Podcasts zde, na tomto odkazu
- YouRadio talk zde, na tomto odkazu
- Seznam Podcasty.cz zde, na tomto odkazu
Předchozí díly
- Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12
- Podcast: Tesla FSD v Česku a nový Gemini 4 Argon. Přichází revoluce, nebo jen drahý slib?
- Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!
- Podcast: Exoskelety na nohy, otáčecí trouby i akční kamera v telefonu
- Zobrazit všechny díly
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře