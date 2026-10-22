Podcast: Google utahuje kohoutky u AI a konec Android Auto na starších telefonech PODCAST

• 22. 10. 2026#AI #Podcast
Podcast: Google utahuje kohoutky u AI a konec Android Auto na starších telefonech

V dnešním díle rozebereme hned několik horkých témat ze světa technologií! Podíváme se na to, proč si evropští uživatelé na novou Siri s AI ještě pořádně počkají a jaké páky zkouší Apple na Evropskou unii. Google se mezitím rozhodl utáhnout kohoutky u Gemini a zavedl nová omezení pro neplatící uživatele. Dojde i na konec podpory Android Auto pro starší systémy a na zajímavou novinku v iOS, kde Apple začal sledovat chování uživatelů při nabízení Chrome v Safari. A jako bonus pro vás máme rozdávačku krytů a skel na Galaxy S26 Ultra!

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Přemysl Vaculík a Miroslav Růžička.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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