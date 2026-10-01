Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky! PODCAST

• 1. 10. 2026#Podcast #Smartphony
Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!

Přemýšlíte o koupi nového telefonu nebo disku? Možná byste neměli váhat. V tomto díle probíráme masivní zdražování operačních pamětí a úložišť, které zasáhne celek trhu. Dále se podíváme na neobvyklý Huawei Pura X View, novou aplikaci Zdraví v iOS 17.2 i to, jak chce Google propojit vaši chytrou domácnost s AI.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král, Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

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Kde podcast poslouchat:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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