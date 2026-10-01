Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!

Přemýšlíte o koupi nového telefonu nebo disku? Možná byste neměli váhat. V tomto díle probíráme masivní zdražování operačních pamětí a úložišť, které zasáhne celek trhu. Dále se podíváme na neobvyklý Huawei Pura X View, novou aplikaci Zdraví v iOS 17.2 i to, jak chce Google propojit vaši chytrou domácnost s AI.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král, Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
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Předchozí díly
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Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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