Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12

Míra s Michalem si vzali pod lupu nejnovější generaci zařízení od Applu. V dnešním díle podrobně rozebírají své první dojmy z iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max – od proměnlivé clony fotoaparátu, nového chlazení a vyšší hmotnosti až po růžový nádech displeje. Dále proberou nové Apple Watch Series 12, jejich rychlejší nabíjení i nové funkce jako měření HRV a připravenosti na trénink.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.
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Předchozí díly
- Podcast: Revoluce, nebo drahý experiment? Rozebíráme skládací iPhone Duo a řadu 18 Pro!
- Podcast: Exoskelety na nohy, otáčecí trouby i akční kamera v telefonu
- Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!
- Podcast: Tesla FSD v Česku a nový Gemini 4 Argon. Přichází revoluce, nebo jen drahý slib?
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