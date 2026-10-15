Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12 PODCAST

• 15. 10. 2026#iOS #Podcast
Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12

Míra s Michalem si vzali pod lupu nejnovější generaci zařízení od Applu. V dnešním díle podrobně rozebírají své první dojmy z iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max – od proměnlivé clony fotoaparátu, nového chlazení a vyšší hmotnosti až po růžový nádech displeje. Dále proberou nové Apple Watch Series 12, jejich rychlejší nabíjení i nové funkce jako měření HRV a připravenosti na trénink.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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