Vivo V80: střední třída s velkou baterií a periskopickým foťákem

Zdroj: Vivo
Střední třída mobilů začíná být zajímavější a mnohdy takové modely mají v některých ohledech lepší specifikace než kdejaké jiné z vyšších řad. Dalším takovým příkladem je Vivo V80.
Mobil pro každého?
U mobilů nižších tříd najdeme většinou mnoho kompromisů, ale u Vivo V80 se nabízí celkem vyvážená a zřejmě dobrá výbava. Hlavní roli zde hraje baterie s kapacitou 7200 mAh s podporou 90W nabíjení. Nechybí odolnost vůči vodě a prachu, což garantuje certifikace IP69K. Bonusem je pak displej s maximálním jasem až 5000 nitů a frekvencí 144Hz.
Asi byste si řekli, že se šetřilo na fotografické výbavě, což je sice na jednu stranu pravda, ale má své přednosti. Vivo uspořilo na ultra širokoúhlé snímači, jelikož má jen 8 MPx, ale hlavní a periskopický mají po 50 MPx. Nechybí optická stabilizace obrazu. Bonusem je pak stereo a ultrasonická čtečka otisků prstů.
Základem je procesor Snapdragon 7 Gen 4 z minulého roku, který poskytuje dostatek výkonu i na hraní. Celkově je Vivo V80 z pohledu specifikací dobře vybavený mobil. Bohužel je cena poněkud vyšší, jelikož v přepočtu vychází základní model na 14 200 Kč. Kdy a za kolik se dostane do Evropy, zatím nevíme.
Specifikace Vivo V80
- displej: 6,59 palců, 2750 × 1260 pixelů, 1,5K, rovný AMOLED, 144 Hz, HDR10+, jas až 5000 nitů, 4320Hz PWM stmívání, 459 PPI, P3, VM9
- procesor: Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), Adreno 722 GPU, 8 jader (1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz)
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256/512 GB UFS 3.1
- operační systém: Android 17, OriginOS 7
- dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / eSIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-700V, 1/1,56″, f/1,75, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 110°, f/2,2)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, Sony IMX882, 1/1,95″, 3x zoom, f/2,65)
- přední: 50 Mpx (92°, autofokus, f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-700V, 1/1,56″, f/1,75, OIS)
- IP68 + IP69
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS (L1), BeiDou (B1C+B1I), GLONASS (G1), Galileo (E1), QZSS (L1), NFC, infraport, USB-C (USB 2.0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 157,52 × 74,33 × 7,69 mm, 203 gramů
- baterie a nabíjení: 7200 mAh, 90W rychlé nabíjení (FlashCharge)
Zdroje: vivo.com, vivo.com, fonearena.com
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