Oppo Find N6, Honor X5c Plus a další: Novinky v obchodech #42

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Galaxy A18, Xperia 10 VIII i Infinix Note Edge: Novinky v obchodech #40
- Nové modely Apple Watch a dětská hodinky s LTE: Novinky v obchodech #40
- POCO C95 Pro, Galaxy A18 a další: Novinky v obchodech #41
- Od odolných Amazfit po modely pro seniory a děti: Novinky v obchodech #41
Oppo Find N6
Březnová novinka OPPO Find N6 se sem tam objeví na českém trhu, nyní v konfiguraci s 512GB úložištěm. Jde o dražší mobil, ale na druhou stranu o něco levnější než podobné kousky v této kategorii.HEUREKAOppo Find N6 5G Stellar...Cena od 46 574 Kč
Specifikace OPPO Find N6
- displej:
- hlavní: 8,12 palců, skládací OLED, QXGA+ 2480×2248 pixelů, 412 PPI, 10,7 miliard barev (10-bit), 1-120 Hz, dotyková frekvence až 240 Hz, jas až 1800 nitů (600 nitů typický)
- vnější: 6,62 palců, flexibilní AMOLED, FHD+ 2616×1140 pixelů, 431 PPI, 10,7 miliard barev (10-bit), 1-120 Hz, dotyková frekvence až 240 Hz, jas až 1800 nitů (600 nitů typický)
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5 (5. generace, 7 jader, až 4,6 GHz)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1 (podpora OTG)
- Operační systém: ColorOS 16.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-USIM (duální pohotovostní režim)
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (širokoúhlý hlavní, f/1.8, 23 mm, 7P čočka, AF, dvouosá OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.0, 15 mm, 6P čočka, AF, úhel záběru 120°)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2.7, 70 mm, 4P čočka, AF, dvouosá OIS, 3x optický zoom, 120x digitální zoom)
- přední (hlavní displej): 20 Mpx (f/2.4, 21 mm, 4P čočka)
- přední (vnější displej): 20 Mpx (f/2.4, 21 mm, 4P čočka)
- zadní: 200 Mpx (širokoúhlý hlavní, f/1.8, 23 mm, 7P čočka, AF, dvouosá OIS)
- čtečka otisků prstů: boční (plus podpora rozpoznávání obličeje)
- IP56, IP58, IP59
- Audio: USB Type-C, Bluetooth (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0)
- Konektivita: 5G NR, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5) / Beidou / GLONASS / Galileo / QZSS, NFC (eSE, HCE), USB-C (USB 3.2 Gen 1), AI komunikační čip R100, infračervený port (IR)
- rozměry a hmotnost:
- rozložený: 159,87 x 145,58 x 4,21 mm
- složený: 159,87 x 74,12 x 8,93 mm, 225 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (ekvivalent, fyzicky 2775+3225 mAh), 80W rychlé nabíjení (SuperVOOC, UFCS), 50W bezdrátové nabíjení
Honor X5C PLUS
Ne všechny řady od Honoru jsou určeny pro náš trh, i tak se občas zatoulá nějaký kousek do našich obchodů ze série, která zde není obvyklá. Tentokrát zde máme velmi levný Honor X5c Plus, ale tomu také odpovídají specifikace.HEUREKAHonor X5C PLUS 4GB/64GB...Cena od 2 490 Kč
Specifikace Honor X5c Plus
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G81
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128 GB + microSD
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- 3.5mm jack
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo
- rozměry: 167 x 77 x 7,89 mm; 186 gramů
- baterie: 5260 mAh + 15W
Blackview FORT 200
Mezi novinkami i odolný mobil s trochu extravagantním propracovaným designem, který samozřejmě splňuje certifikace jako IP69K. Odolá tedy i vodě o vyšší teplotě a tlaku. Firma hodně láká na fotografické schopnosti, ale zrovna v této kategorii nelze očekávat zázraky.HEUREKAALZABlackview FORT 200...Cena od 6 255 Kč
Specifikace Blackview FORT 200
- displej: 6,78 palců, 1080 x 2460 pixelů, 120 Hz, poměr k tělu 86 %
- procesor: MediaTek Helio G100 (8 jader)
- RAM: 12 GB LPDDR4X (rozšíření až o 36 GB)
- úložiště: 256 GB UFS 2.2 (rozšíření microSD až o 2 TB)
- Operační systém: Android 16, DokeOS 5.0
- Dual SIM: 2x SIM / 1x SIM + microSD
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HM6)
- 13 Mpx (noční vidění)
- přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN1)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HM6)
- 2W Smart-K BOX reproduktor
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11 ac/a/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 178,4 x 83 x 11,5 mm, 268 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 33W rychlé nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení
Oukiel C17 Plus
Poslední novinka se toho nebojí snaží se vypadat jako mobil od Applu z minulého roku, jenže tedy s nižší cenou a také zcela odlišnými specifikacemi.HEUREKAOukiel C17 Plus 6/256GB...Cena od 4 990 Kč
Specifikace Oukiel C17 Plus
- displej: 6,9 palců, IPS LCD, 120 Hz, jas až 500 nitů, 720 x 1560 pixelů, Panda Glass
- procesor: Unisoc T615 (12 nm), Mali-G57 MP1 GPU
- RAM: 3/4/6 GB
- úložiště: 128/256 GB + microSDXC
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (hlavní, f/1,8)
- pomocný senzor
- přední: 8 Mpx (f/2,0)
- zadní: 64 Mpx (hlavní, f/1,8)
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,8 x 78,3 x 8,8 mm, 205 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W drátové nabíjení, reverzní drátové nabíjení
Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
Komentáře