Slevy až 40 % na Samsung: Chytré telefony, prémiové televizory i moderní audio

Společnost Samsung přináší v rámci aktuální prodejní akce na Alza.cz výrazné cenové zvýhodnění napříč celým svým technologickým portfoliem. V nabídce lze nalézt prémiové lifestylové i OLED televizory, moderní chytré telefony oblíbených řad Galaxy, herní monitory či domácí audio. Níže přinášíme přehledně uspořádaný výběr těch nejvýraznějších akčních nabídek rozdělených podle jednotlivých kategorií.
Televizory
Kategorie televizorů nabízí široké spektrum technologií od designové řady The Frame přes prémiové QD-OLED panely až po velkoformátové obrazovky s úhlopříčkou dosahující až 100 palců.
- 65″ Samsung The Frame QE65LS03H (-40 %)
- 65″ Samsung QE65S95H (-36 %)
- 85″ Samsung UE85M70H (-33 %)
- 75″ Samsung UE75M72H (-32 %)
- 50″ Samsung QE50QN80H (-28 %)
- 100″ Samsung QE100QN80H (-25 %)
- 55″ Samsung The Frame QE55LS03H (-23 %)
- 43″ Samsung QE43QN70H (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré telefony a tablety
Segment mobilních zařízení zahrnuje kompaktní ohebné konstrukce, vlajkové modely i oblíbené zástupce střední třídy, doplněné o zvýhodněné tabletové sady s bohatým příslušenstvím.
- Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/256GB Titanium Silver (-26 %)
- Samsung Galaxy S25 FE 8GB/128GB Navy (-22 %)
- Samsung Galaxy A37 5G 8GB/256GB Lavender (-20 %)
- Samsung Galaxy Z Flip8 12GB/256GB Pink (-15 %)
- Samsung Galaxy Z Flip8 12GB/512GB Graphite (-15 %)
- Samsung Galaxy A57 5G 8GB/128GB Gray Enterprise Edition (-15 %)
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi 6GB/128GB Gray Bundle (Stylus + Buds4 + 25W adaptér) (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Audio a soundbary
Kvalitní ozvučení domácnosti zajišťují prostorové soundbary řady Q-Series i designové lifestylové reproduktory Music Frame s detailním podáním zvuku.
- Samsung HW-B420F 2.1ch Subwoofer (-20 %)
- Samsung HW-LS70H (-20 %)
- Samsung HW-LS51H (-20 %)
- Samsung HW-Q930H (-20 %)
- Samsung HW-Q990H (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Monitory a PC komponenty
Pracovní i herní sestavy lze doplnit o širokoúhlé zakřivené obrazovky, rychlé herní OLED panely i spolehlivá a rychlá NVMe SSD úložiště.
- 34″ Samsung ViewFinity S65TC (-27 %)
- Samsung 990 2TB (-20 %)
- 27″ Samsung UE27LSM7F (-20 %)
- 27″ Samsung Odyssey OLED G6 (G61SH) (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V rámci zvýhodněné nabídky Samsung jsou dostupné také spotřebiče do moderní domácnosti. Mezi zlevněnými modely zaujmou například volně stojící chladničky SAMSUNG RB38C705DWW/EF (-26 %) a SAMSUNG RB50DG632EB1EO (-23 %), vestavná varianta SAMSUNG BRB80F26ADS0EO (-26 %) či americká chladnička s integrovanou obrazovkou SAMSUNG RS90F66BEFEO Family Hub (-11 %).
Kuchyňské a úklidové vybavení doplňuje indukční varná deska SAMSUNG NZ64M3707AK/OL (-21 %), úsporná pračka SAMSUNG EcoBubble WW11DG5B25ABLE (-16 %) a kombinovaná pračka se sušičkou SAMSUNG WD90HG5U34BELE 9/6 kg AI (-15 %).
Kompletní sortiment zlevněné elektroniky i domácích spotřebičů si můžete prohlédnout přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte časově omezené akční nabídky a pořiďte si špičkové technologie Samsung za výhodnější ceny ještě dnes.
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