Slevy až 40 % na Samsung: Chytré telefony, prémiové televizory i moderní audio KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 12. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Smart Home #Smartphony
3 minuty čtení#Smart Home #Smartphony
Slevy až 40 % na Samsung: Chytré telefony, prémiové televizory i moderní audio

Společnost Samsung přináší v rámci aktuální prodejní akce na Alza.cz výrazné cenové zvýhodnění napříč celým svým technologickým portfoliem. V nabídce lze nalézt prémiové lifestylové i OLED televizory, moderní chytré telefony oblíbených řad Galaxy, herní monitory či domácí audio. Níže přinášíme přehledně uspořádaný výběr těch nejvýraznějších akčních nabídek rozdělených podle jednotlivých kategorií.

Televizory

Kategorie televizorů nabízí široké spektrum technologií od designové řady The Frame přes prémiové QD-OLED panely až po velkoformátové obrazovky s úhlopříčkou dosahující až 100 palců.

Chytré telefony a tablety

Segment mobilních zařízení zahrnuje kompaktní ohebné konstrukce, vlajkové modely i oblíbené zástupce střední třídy, doplněné o zvýhodněné tabletové sady s bohatým příslušenstvím.

Audio a soundbary

Kvalitní ozvučení domácnosti zajišťují prostorové soundbary řady Q-Series i designové lifestylové reproduktory Music Frame s detailním podáním zvuku.

Monitory a PC komponenty

Pracovní i herní sestavy lze doplnit o širokoúhlé zakřivené obrazovky, rychlé herní OLED panely i spolehlivá a rychlá NVMe SSD úložiště.

Další zajímavé výběry

V rámci zvýhodněné nabídky Samsung jsou dostupné také spotřebiče do moderní domácnosti. Mezi zlevněnými modely zaujmou například volně stojící chladničky SAMSUNG RB38C705DWW/EF (-26 %) a SAMSUNG RB50DG632EB1EO (-23 %), vestavná varianta SAMSUNG BRB80F26ADS0EO (-26 %) či americká chladnička s integrovanou obrazovkou SAMSUNG RS90F66BEFEO Family Hub (-11 %).

Kuchyňské a úklidové vybavení doplňuje indukční varná deska SAMSUNG NZ64M3707AK/OL (-21 %), úsporná pračka SAMSUNG EcoBubble WW11DG5B25ABLE (-16 %) a kombinovaná pračka se sušičkou SAMSUNG WD90HG5U34BELE 9/6 kg AI (-15 %).

Kompletní sortiment zlevněné elektroniky i domácích spotřebičů si můžete prohlédnout přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte časově omezené akční nabídky a pořiďte si špičkové technologie Samsung za výhodnější ceny ještě dnes.

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