Honor X5c a Honor X5c Plus jsou dvě levné novinky

Očekáváme představení nového top modelu od Honoru v těchto dnech, ale je jasné, že první zamíří na čínský trh, až se značným zpožděním přijde na ten evropský. V mezi čase zde máme dvě novinky, které jsou z opačného spektra – Honor X5c a Honor X5c.
Dva mobily?
Sice zde máme dvě novinky Honor X5c a Honor X5c Plus, ale na první pohled mobily od sebe nerozeznáte. Ve své podstatě se liší ve dvou specifikacích. Honor X5c má na zadní straně 13MPx snímač, Honor X5c Plus pak 50 MPx. Další rozdíl je u baterie, jelikož základní verze disponuje kapacitou 5130 mAh, Honor X5c Plus pak má 5260 mAh.
Jiné rozdíly zde nejsou, a to ani v případě displeje. V obou případech se nabízí HD+ panel s rychlejší obnovovací frekvencí, ale stále se jedná o LCD panely. O výkon se stará Helio G81, takže je jasné, že je zde podpora jen pro LTE. Honor X5c a Honor X5c Plus mimo jiné mají konektor pro sluchátka. Společné specifikace jsou i v případě předního foťáky a sekundárního na zadní straně, ten má mimo jiné jen 0,08 MPx.
I si říkáme, jestli skutečně musely vzniknout dva modely, když rozdíly jsou mezi nimi vskutku malé. Základní model Honor X5c vycházá v přepočtu na 1640 Kč, což je odpovídající suma. Kdy budou novinky dostupné v Evropě, zatím nevíme.
Specifikace Honor X5c
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G81
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128 GB + microSD
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- 3.5mm jack
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo
- rozměry: 167 x 77 x 7,89 mm; 186 gramů
- baterie: 5130 mAh + 15W
Specifikace Honor X5c Plus
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G81
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128 GB + microSD
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- 3.5mm jack
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo
- rozměry: 167 x 77 x 7,89 mm; 186 gramů
- baterie: 5260 mAh + 15W
Zdroj: gizmochina.com
