Hodinky WOWME, LDNIO, Zeblaze a Huawei: Novinky v obchodech #42

• 18. 10. 2026#Chytré hodinky
Hodinky WOWME, LDNIO, Zeblaze a Huawei: Novinky v obchodech #422

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

WOWME Kids Play 2

Možná se to moc neví, ale za značkou WOWME stojí Alza. Do své nabídky hodinek zařazuje WOWME Kids Play 2, což jsou sice dětské hodinky, ale nemají rodičovské funkce. Zaměřují se na budování samostatnosti a nabízí zábavné prvky. Na jedno nabití zvládnou sedm dnů a nechybí sportovní funkce se sledováním vitálních funkcí.

HEUREKAALZAWOWME Kids Play 2 na Heureka.czWOWME Kids Play 2Cena od 1 192 Kč

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LDNIO SW05

Do kategorie levných hodinek přichází LDNIO SW05 s relativně střídmým a zajímavým designem. Tento model nabízí 24h měření tepu, okysličení krve a stresu, monitoring spánku i sportovní režimy.

HEUREKALDNIO SW05 na Heureka.czLDNIO SW05Cena od 1 090 Kč

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Zeblaze Btalk Pro

Dnešní nejlevnější model má sice jen TFT displej, ale chlubí se sportovními funkcemi, měřením tepu i okysličení krve. Na jedno nabití zvládnou několik dní provozu a v pohotovostním režimu mají vydržet tři týdny.

HEUREKAZeblaze Btalk Pro na Heureka.czZeblaze Btalk ProCena od 522 Kč

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Huawei Watch 6 46mm

Hodinky Huawei Watch 6 byly uvedeny minulý měsíc a postupně se dostávají v různých konfiguracích na český trh. Lákají na pokročilé sledování hodnot jako EKG, SpO₂, srdeční tep, HRV, stres a spánek. I svým zpracováním patří mezi top modely.

HEUREKAALZAHuawei Watch 6 46mm na Heureka.czHuawei Watch 6 46mmCena od 10 799 Kč

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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Komentáře

Jan S

18. 10. 2026, 16:46

Dokud budou hodinky výše zmíněného typu dražší než MT – zůstanu u fitnes náramku

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Přemysl Vaculík

VIP 18. 10. 2026, 17:18

Chápu, občas to chce ale trochu lepší design.

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