Volkswagen ukázal elektrický Tiguan, ten nahradí ID.4

ID.4 a ID.5 končí. Volkswagen představuje jejich nástupce a vsadil na jméno, které zná opravdu každý. Elektrický Tiguan nabídne delší dojezd, ostřejší vzhled, vlastní displej pro spolujezdce a konečně i přední kufr.
Nástupce bestselleru
Volkswagen sází na jistotu, Tiguan je totiž jeho nejprodávanějším modelem na světě a ID.4 společně s ID.5 se za dobu výroby prodalo téměř milion kusů. Elektrický Tiguan tak spojuje dvě úspěšná jména. Inspirace ID.4 je minimálně zvenku opravdu nápadná, oproti svému předchůdci však ID. Tiguan působí trochu mohutnější. Vrací se také klasické kliky dveří, konečně se dočkáme předního kufru a volant dostane fyzická tlačítka.
Interiér bude znovu více sázet na fyzická ovládání, ale i tak se dočkal modernizace. Řidiči bude sloužit primárně 10palcový displej společně s 15palcovým středovým displejem infotainmentu. Vůbec poprvé ale v Evropě dostane Volkswagen vlastní 12palcovou obrazovku pro spolujezdce.
Na výběr budou mít zákazníci tři varianty. Základní zadokolka bude disponovat výkonem 140 kW a 58kWh LFP baterií (max. nabíjecí výkon 105 kW) s dojezdem až 450 kilometrů. Střední varianta dostane 210kW výkon, 77kWh NMC baterii a dojezd až 600 kilometrů s maximální nabíjecím výkonem 165 kW. Vrcholná varianta se pak bude moci chlubit pohonem všech kol s výkonem 220 kW, přičemž se shodnou baterií jako střední verze ujede na jedno nabití až 560 kilometrů.
Chybět nebude u nového vozu ani obousměrné nabíjení v režimech V2L, V2H a V2G. Kufr má 534 litrů, vpředu je navíc 32litrový frunk a vůz dokáže utáhnout až 1800, respektive 2000 kg. Předobjednávky odstartují už 13. října a německá cena začíná na 42 695 eurech, což je v přepočtu asi 1 040 000 korun českých.
Zdroje: volkswagen-newsroom.com, electrive.com
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