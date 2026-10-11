Alza zlevnila záznamovou techniku: Přehled akčních kamer, dronů a fotoaparátů

Kvalitní záznam obrazu je základem pro tvorbu obsahu, zachycení cestovatelských zážitků i každodenní rodinné vzpomínky. Internetový obchod Alza.cz zařadil do své aktuální nabídky vybrané fotoaparáty, akční a sférické kamery, drony a příslušenství s výrazným cenovým zvýhodněním. Výběr pokrývá jak techniku pro začínající tvůrce, tak pokročilou výbavu pro dynamické natáčení v terénu i letecké záběry.
Fotoaparáty a technika pro vlogování
Tradiční zrcadlovky i moderní bezzrcadlovky nabízejí vysokou kvalitu optického výstupu, spolehlivé ostření a možnost práce s výměnnými objektivy. Tato kategorie představuje řešení jak pro klasickou fotografii, tak pro specializovanou tvorbu videoblogů a online streamů.
- Canon EOS 2000D + EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 DC III (-22 %)
- Canon EOS 2000D + EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 DC III + EF 75-300 mm f/4-5.6 III (-14 %)
- Sony Alpha ZV-E10 vlogovací fotoaparát – tělo (-6 %)
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Akční a 360° kamery
Outdoorové kamery vynikají vysokou odolností, pokročilou stabilizací obrazu a schopností zachytit pohlcující záběry z netradičních úhlů. V nabídce se nacházejí limitované edice, kompaktní miniaturní modely pro každodenní nošení i pokročilé 360stupňové systémy pro panoramatický záznam.
- Insta360 Antigravity A1 Standard Bundle (-25 %)
- Insta360 Antigravity A1 Explorer Bundle (-25 %)
- Insta360 Ace Pro 2 Videography Bundle Limited Edition (-23 %)
- Insta360 X4 Air Standard Bundle (-20 %)
- Insta360 Ace Pro 2 (Arctic White Limited Edition) (-18 %)
- Insta360 GO 3S Retro Bundle (Special Edition)- Classic Red 128GB (-16 %)
- GoPro MAX2 + Accessories Bundle (-10 %)
- GoPro MISSION 1 PRO Grip edition (-10 %)
- GoPro MAX2 (-10 %)
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Drony a kvadrokoptéry
Letecké záběry v rozlišení 4K otevírají zcela novou perspektivu pro videotvorbu i rekreační létání. K dispozici jsou kompaktní drony s bohatou sadou příslušenství a vícenásobnými akumulátory pro dlouhý letový čas, stejně jako cenově dostupné modely pro začínající piloty.
- Potensic Atom 4K (-20 %)
- Potensic Atom SE Full combo (tři baterie, brašna a 60W nabíjecí hub) (-20 %)
- Potensic Atom2 Fly More Combo (-15 %)
- QST DRON – kvadrokoptéra QST1842 3v1 (-10 %)
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Další zajímavé výběry
V nabídce zlevněné elektroniky nechybí ani praktické příslušenství pro motoristy zaměřené na bezpečnost a záznam jízdy.
- NAVITEL R260 NV (-25 %)
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Kompletní sortiment zlevněné techniky, elektroniky a dalšího vybavení je dostupný přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte široké nabídky a spolehlivých služeb největšího českého prodejce elektroniky.
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