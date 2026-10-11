Čerstvé aplikace pro Android a iOS: od sledování zdraví po analýzu jídel pomocí AI

• 11. 10. 2026#Android
Čerstvé aplikace pro Android a iOS: od sledování zdraví po analýzu jídel pomocí AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vývojáři mobilních aplikací nám kolikrát píší o svých novinkách. Někdy se jedná o zásadní změny, jindy jde o drobnější aktualizace. Tentokrát se nám sešlo více aplikací najednou, takže jsme se rozhodli, že si každá zaslouží zmínku.

DrivePulse: Auto a OBD2

Pakliže chcete vědět o svém autě více, nevyhnete se využití například OBD2. Nově můžete s adaptérem ELM327 využít i mobilní aplikaci DrivePulse: Auto a OBD2, která je nově i pro Android. Aplikace se chlubí automatickým zaznamenáváním jízd a poskytuje skutečnou spotřebu, odhadované náklady a stav tachometru. Tato aplikace jen čte data a nezasahuje do řídící jednotky. Může potěšit i fakt, že aplikace byla přeložena do češtiny a vývojáři se chlubí, že nejde o strojový překlad.

DrivePulse: Car Health & MPG
DrivePulse: Car Health & MPG
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DrivePulse: Car Health & MPG
Developer: Drivepulse
Price: Free

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8 Way – Najdi slovo

Máme zde i hru v podobě osmisměrek a stojí za ní Darko Petkovski, který ji sám vyvíjí. Obsahuje i další jazyky, nejen češtinu. Nabízí jednoduché prostředí a o její financování se stará reklama, která bývá po dohrání jedné úrovně. Obtížnost se postupně zvyšuje a také jsou zde bonusové prvky, které napomohou v případech, kdy nedokážete najít konkrétní slovo.

8 way - Word Puzzle
8 way - Word Puzzle
StáhnoutQR-Code
8 way - Word Puzzle
Developer: Darko Petkovski
Price: Free
8 SMĚRŮ - NAJDI TO SLOVO
8 SMĚRŮ - NAJDI TO SLOVO
StáhnoutQR-Code
8 SMĚRŮ - NAJDI TO SLOVO
Developer: MelioAppStudio
Price: Free

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Balanza: kalórie z fotky

Máme zde i slovenský počin v podobě aplikace Balanza: kalórie z fotky pro Android. Cílem je analyzovat jídlo a následně poskytnout informace o kaloriích. Dochází k využití AI a dá se nastavit denní cíl kalorií. Dokonce je v aplikaci možnost přerušovaného půstu. Aplikace je zdarma a obsahuje jen menší reklamu.

Balanza: photo calorie counter
Balanza: photo calorie counter
StáhnoutQR-Code
Balanza: photo calorie counter
Developer: goai.co.il
Price: Free

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SymptomTap

Další aplikace je určena jen pro iOS a watchOS. Slouží k k rychlému a jednoduchému zaznamenávání zdravotních symptomů a jejich průběhu v čase na iPhone a Apple Watch.

SymptomTap: Symptom Tracker
SymptomTap: Symptom Tracker
StáhnoutQR-Code
SymptomTap: Symptom Tracker
Developer: MICHAEL PICKA
Price: Free

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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