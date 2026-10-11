Čerstvé aplikace pro Android a iOS: od sledování zdraví po analýzu jídel pomocí AI

Zdroj: Dotekomanie.cz
Vývojáři mobilních aplikací nám kolikrát píší o svých novinkách. Někdy se jedná o zásadní změny, jindy jde o drobnější aktualizace. Tentokrát se nám sešlo více aplikací najednou, takže jsme se rozhodli, že si každá zaslouží zmínku.
DrivePulse: Auto a OBD2
Pakliže chcete vědět o svém autě více, nevyhnete se využití například OBD2. Nově můžete s adaptérem ELM327 využít i mobilní aplikaci DrivePulse: Auto a OBD2, která je nově i pro Android. Aplikace se chlubí automatickým zaznamenáváním jízd a poskytuje skutečnou spotřebu, odhadované náklady a stav tachometru. Tato aplikace jen čte data a nezasahuje do řídící jednotky. Může potěšit i fakt, že aplikace byla přeložena do češtiny a vývojáři se chlubí, že nejde o strojový překlad.
8 Way – Najdi slovo
Máme zde i hru v podobě osmisměrek a stojí za ní Darko Petkovski, který ji sám vyvíjí. Obsahuje i další jazyky, nejen češtinu. Nabízí jednoduché prostředí a o její financování se stará reklama, která bývá po dohrání jedné úrovně. Obtížnost se postupně zvyšuje a také jsou zde bonusové prvky, které napomohou v případech, kdy nedokážete najít konkrétní slovo.
Balanza: kalórie z fotky
Máme zde i slovenský počin v podobě aplikace Balanza: kalórie z fotky pro Android. Cílem je analyzovat jídlo a následně poskytnout informace o kaloriích. Dochází k využití AI a dá se nastavit denní cíl kalorií. Dokonce je v aplikaci možnost přerušovaného půstu. Aplikace je zdarma a obsahuje jen menší reklamu.
SymptomTap
Další aplikace je určena jen pro iOS a watchOS. Slouží k k rychlému a jednoduchému zaznamenávání zdravotních symptomů a jejich průběhu v čase na iPhone a Apple Watch.
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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