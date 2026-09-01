Poco X8 doplňuje řadu: Nabídne 8340 mAh a certifikaci IP69K

Zdroj: Poco
Dnes jsme se již dočkali novinek Poco F9 Pro a F9 Ultra, ale společnost v relativní tichosti ještě představila Poco X8, tedy doplněk stávajících modelů Poco X8 Pro a X8 Pro Max (recenze). Už jen podle názvů byste usoudili, že se jedná o slabší model, což je sice pravda, ale specifikace jsou i tak zajímavé.
Stojí za pozornost
Poco X8 je postavené na procesoru Snapdragon 6s Gen 4 z druhé poloviny minulého roku. U něj a ještě operačních pamětech se šetřilo. Ještě můžeme připočítat fotografickou výbavu, jelikož se sice nabízí hlavní s optickou stabilizací obrazu, ale sekundární má jen 2MPx rozlišení. Vše ostatní je ale na velmi dobré úrovni. Například displej má vyšší rozlišení a také jas.
Hlavní chloubou je baterie s kapacitou 8340 mAh a s podporou 67W nabíjení. Nechybí stereo reproduktory nebo plná ochrana vůči prachu a vodě. Je zde i certifikace IP69K, takže by měl mobil vydržet vodu o vyšším tlaku a teplotě. Je zde ale nutné si dát pozor, jakou verzi byste si kupovali. Základní má totiž pomalejší úložiště. Jen verze s 256 GB disponuje novějším standardem UFS 3.1. Není to poprvé, co něco takového Xiaomi udělalo. Stačí zmínit například Redmi Note 17 Pro Max 5G.
Poco X8 má nastavenou cenu u verze s 256GB úložištěm v přepočtu přibližně na 9 700 Kč. Zatím si ale musíme počkat na oznámení dostupnosti v Česku. Mezitím se chystá i uvedení Redmi 17C 5G.
Specifikace Poco X8
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 1,5K (2772 x 1280 px), až 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, jas až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 6s Gen 4 (4nm výrobní proces, 8 jader, takt až 2,4 GHz), Adreno GPU
- RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB (UFS 2.2 pro 128 GB / UFS 3.1 pro 256 GB)
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (OIS, f/1,8, 0,64 μm)
- 2 Mpx (hloubkový senzor, f/2,4)
- přední: 16 Mpx (f/2,4, 1 μm, 5P objektiv, video 1080p/720p při 30 fps)
- zadní: 50 Mpx (OIS, f/1,8, 0,64 μm)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- čtečka otisků prstů v displeji, AI odemykání obličejem
- stereo reproduktory (300% volume boost), Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G, 4G LTE (FDD i TDD), 3G, 2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.1, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C), Galileo (E1), QZSS (L1), A-GPS, NFC, infraport (IR blaster), USB-C (USB Type-C)
- rozměry a hmotnost: 163,45 x 78,27 x 8,6 mm, 223 gramů
- baterie a nabíjení: 8340 mAh, 67W HyperCharge rychlé kabelové nabíjení
Zdroje: po.co, fonearena.com, gsmarena.com
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