Google vylepšuje Android: Gemini jako paměť i boj proti kinetóze

Zdroj: Google
Google už dávno nečeká na jednu aktualizaci systému ročně. Dnes už běžně posílá novinky skrze aktualizace svých služeb přes Obchod Play. V posledních letech pravidelně jednou za čtvrtletí vydává Pixel Drop, což jsou novinky hlavně pro zařízení Pixel, ale exkluzivita není věčná. Později se vylepšení dostane i na další mobily, případně jsou některé novinky dostupné hned. Případně dojde na vydání Android Drop, což jsou převážně novinky pro všechny, i tak se prvně dostanou na Pixely.
Nová várka funkcí od Googlu
Pokud něco nechcete ztratit, nebo spíše potřebujete něco najít vždy, koupíte si lokátor. Dávat takové „udělátko“ na vše nejde, ale to nevadí, jelikož Gemini dostává novinku v podobě zapamatování si, kde jste něco nechali. Jednoduše dáte úkol Gemini, aby si zapamatovalo, že je pas v šuplíku. Současně můžete přidat ještě fotku. Pak se stačí někdy zeptat, kde je pas a Gemini hned bude vědět. Současně tuto informaci ukládá do Pátracího centra, takže můžete vidět i polohu. Zde je vyžadován Android 16 nebo novější.
Další vylepšení se týká nemoci z pohybu, takzvaná kinetóza. Do Androidu 17 byla přidána funkce Motion Assist. Při zapnutí se doplní prostředí systému o tečky, které pomáhají s redukcí nevolnosti. Přizpůsobují se totiž pohybu například auta. Třetí novinka se týká živého asistenta v Gemini Live při zapnutí kamery. Zde Gemini živě komentuje, na co se díváte nebo co držíte.
Do Google Zpráv byla přidána integrace Keep, díky čemuž můžete tvořit například nákupní seznam společně, případně společně upravovat poznámku. Poslední vylepšení, které Google zmiňuje, je možnost změny vzhledu aplikace Zprávy pro Android, ale o tom jsme vás již informovali.
Zdroj: Tisková zpráva
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