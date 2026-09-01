Poco F9 Pro a F9 Ultra přicházejí: Špičkový výkon a cena od 16 999 Kč

Zdroj: Poco
Xiaomi má velmi široké portfolio mobilů a značek, takže se sem tam stane, že jedno konkrétní zařízení se objeví na různých trzích pod několika názvy. Někdy ale dojde také na změnu specifikací. Dnešní novinky Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra mohou být pro některé povědomé, jelikož obdobné modely se objevily jako mobily řady Redmi K100.
„S tím, jak POCO dále posiluje svou pozici v prémiovém segmentu vlajkových smartphonů, se i nadále soustředíme na překonávání zažitých standardů prostřednictvím nových technologií a inovací,“ uvedl Kang Lou, Senior Product Marketing Manager a mluvčí POCO Global. „POCO F9 Ultra přináší špičkový výkon díky nejmodernějším technologiím a inovacím zaměřeným na mobilní hraní, zatímco POCO F9 Pro kombinuje herní výkon vlajkové třídy s vyváženou a všestrannou výbavou pro širší okruh uživatelů. Řada POCO F9 tak odpovídá očekáváním stále náročnějších uživatelů s různými požadavky a nabízí jim maximální výkon i mimořádný poměr ceny a výbavy.“
Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra
Nejedná se o identické modely, tedy Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra lze považovat skoro za jiná zařízení. Největší změna se odehrála u baterií. Poco F9 Pro konkrétně dostalo 6330 mAh a Poco F9 Ultra se může pochlubit kapacitou 8050 mAh. Jsou to stále nadstandardní hodnoty, jen tedy K100 modely mají vyšší kapacity.
Poco F9 Pro; Zdroj: Poco
Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra i tak mohou zaujmout například displeji, jelikož u nich uvádí výrobce, že mohou dosáhnout až na 10 000 nitů, jenže se jedná o lokální maximum a běžná hodnota na celém panelu je daleko nižší, tedy standardnější. Vyšší model má o něco lepší fotografickou výbavu a také má hned vedle foťáků třetí hlasitý reproduktor.
V obou případech se nabízí velmi zajímavá zařízení splňující certifikaci IP68 a mají navíc i bezdrátové nabíjení. K tomu lze ještě připočítat stereo reproduktory, ultrasonické čtečky otisků prstů nebo obnovovací frekvenci displejů, která dosahuje až na hodnotu 185 Hz, tedy jen u vybraných her.
Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra se dají považovat za top modely. Tomu odpovídají ceny, které se točí kolem dvaceti tisíc. Naštěstí Xiaomi nahodilo zaváděcí akci, která trvá do 20. září.
Ceny
- POCO F9 Pro 12 GB + 256 GB
- běžná: 18 299 Kč
- zaváděcí: 16 999 Kč
- POCO F9 Ultra 12 GB + 256 GB
- běžná: 21 499 Kč
- zaváděcí: 18 999 Kč
- POCO F9 Ultra 16 GB + 512 GB
- běžná: 23 999 Kč
- zaváděcí: 21 499 Kč
Specifikace Poco F9 Pro
- displej: 6,59 palců, AMOLED, 2510 x 1156 pixelů, 185 Hz
- špičkový jas až 10 000 nitů (1 % plochy displeje) / 4 500 nitů (25 % plochy displeje), HBM jas 2 200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit
- Original color PRO, Pro HDR display, Wet Touch display 2.0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) / Flicker Free / Circadian Friendly / Intelligent Eye Care
- Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5, V Series (SM8850-1-AB), 3nm proces, 8 jader (2x Prime Core až 4,6 GHz + 6x Performance Core až 3,62 GHz)
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9 600 Mbps)
- úložiště: 256 / 512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P objektiv, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,25)
- 50 Mpx (plovoucí teleobjektiv, 2,5x zoom, f/2,0, ekvivalent 60 mm, OIS, CIS, 10cm super makro)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P objektiv, OIS)
- IP68
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G (SA + NSA), 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, Xiaomi Offline Communication, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 157,49 x 75,25 x 8,79 mm, 206 gramů
- baterie a nabíjení: 6 330 mAh, 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge
Specifikace Poco F9 Ultra
- displej: 6,9 palců, AMOLED, rozlišení 2608 x 1200n pixelů, 185 Hz
- špičkový jas 10000 nitů (pokrývající 1 % plochy displeje) a 4500 nitů (pokrývající 25 % plochy displeje), HBM jas 2200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit
- Original color PRO, Pro HDR displej, Wet Touch displej 2,0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), certifikace TÜV Rheinland Flicker Free, certifikace TÜV Rheinland Circadian Friendly, certifikace TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
- Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm výrobní proces, osmijádrový CPU: 2x Prime Core až 4,6 GHz, 6x Performance Core až 3,62 GHz)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X 9600 Mbps
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P čočka, OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/3,0, 120mm ekvivalentní ohnisková vzdálenost, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,4)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P čočka, OIS)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, AI Face Unlock
- stereo
- Konektivita: 5G (SA: 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/26/48, NSA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78), 4G LTE (TDD: 38/40/41/42/48, FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)), 3G WCDMA (1/2/4/5/8), 2G GSM (2/3/5/8), podpora 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 a 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), Xiaomi Offline Communication
- rozměry a hmotnost: 163,49 x 77,94 x 8,74 mm, 235 gramů, barvy: Dark Cherry / Black
- baterie a nabíjení: 8050 mAh (typ), 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge
Zdroj: Tisková zpráva
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