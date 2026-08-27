Xiaomi uvádí Redmi Note 17 Pro Max 5G s obří baterií a odolností IP69

Zdroj: Redmi1
Ještě před pár lety bychom jen žasli, že se nějaké firmě podařilo vměstnat obří baterii do tenkého mobilu, ale dnes to asi moc nepřekvapí, byť jen pár výrobců má takové mobily. Xiaomi tentokrát překvapilo, jelikož uvedlo Redmi Note 17 Pro Max 5G s největší baterií, co kdy společnost použila.
To je ale macek…
Redmi Note 17 Pro Max 5G se může chlubit kapacitou 10 000 mAh, přičemž tloušťka mobilu je pod 9 mm. To samo o sobě je úctyhodné. Zvláštní je na tom jedna věc. Očekávali bychom takové představení na domácím trhu v Číně, ale tento kousek byl představen v Japonsku.
Není to jediná zvláštnost. Sem tam se stane, že výrobce používá rozdílné technologie pro úložiště, což je spojeno s kapacitou. Nebývají to ale velké rozdíly. Například se u jedné verze použije UFS 4.0, i vyšší pak 4.1. Redmi Note 17 Pro Max 5G má ale zásadní rozdíly. Varianta se 128 GB má technologii UFS 2.2 a všechny ostatní vyšší pak UFS 4.1. To je již značný rozdíl v rychlosti.
Jinak tento mobil zapadá do střední třídy, jelikož procesor je Snapdragon 6 Gen 5 z května tohoto roku. Displej se může pochlubit vyšším rozlišením a také jasem. Sice zadní strana obsahuje dva foťáky, ten hlavní může potěšit optickou stabilizací obrazu. Redmi Note 17 Pro Max 5G také splňuje certifikace IP69, takže ponoření do vody nebo prašné prostředí není problém.
Redmi Note 17 Pro Max 5G celkově vypadá jako velmi zajímavý kousek. Jeho základní verze vychází v přepočtu na 10 400 Kč, přibližně. Jestli se dostane do Evropy a za jakou cenu, to ještě nevíme. Klidně může mít i jiné označení.
Specifikace Redmi Note 17 Pro Max 5G
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 1,5K (2772 × 1280), 120 Hz, jas až 3500 nitů (UHBM) / 2000 nitů (HBM) / 1060 nitů (standard), Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 6 Gen 5 (4nm, max 2,6 GHz), Adreno GPU
- RAM: 8 GB LPDDR5X (až 6400 Mbps)
- úložiště: 128/256/512 GB (128 GB UFS 2.2, 256/512 GB UFS 4.1)
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, 0,8 μm, f/1,56, 6P objektiv)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 1,12 μm, f/2,2)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, 0,61 μm, 4P objektiv)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, 0,8 μm, f/1,56, 6P objektiv)
- IP66/IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 / 5 / 4, Bluetooth 6.0, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C), Galileo (E1), QZSS (L1), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,44 x 78,27 x 8,57/8,65 mm, 229,5 gramů
- baterie a nabíjení: 10000 mAh (křemíko-uhlíková), 100W HyperCharge rychlé nabíjení, 27W drátové reverzní nabíjení, PD 3.0 / PD 2.0
Zdroje: mi.com, gizmochina.com
Komentáře
Miroslav Hrabák27. 8. 2026, 13:20
Kdyby byl v Čechách za tuto cenu, tak neváhám… 🙃