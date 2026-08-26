Redmi oznamuje očekávaný přírůstek 17C 5G

• 26. 8. 2026#Android #Smartphony
Redmi oznamuje očekávaný přírůstek 17C 5G

Redmi 17C 5G | Zdroj: Mi

Uběhl více než měsíc od posledních spekulací kolem modelu Redmi 17C 5G a vyhlížený telefon v tichosti právě vstupuje na první trhy. Čínský producent v podstatě nyní jen potvrdil naše původní informace, ale přesto si zařízení najde hromadu příznivců. Přírůstek za českými zákazníky může dorazit již za pár dnů či týdnů.

Silný standard

Novinka disponuje 6,9palcovým IPS LCD displejem, který dosahuje na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. V kapkovitém výřezu naleznete základní 8MPx selfie kamerku. Pod ním se nachází čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku. Operační paměť RAM o velikosti 4 GB (+ 4 GB virtuálně) doplňuje 64/128GB interní úložiště podporující až 1TB paměťové microSD karty.

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Redmi 17C 5G | Zdroj: Mi

Zadní strana nabízí jediný 50MPx objektiv fotoaparátu a 6 000mAh článek baterie s technologií rychlého 33W nabíjení. Nasazená platforma HyperOS 3 vychází z operačního systému Android 16.

Ze zbytku výbavy musíme také vyzdvihnout certifikaci odolnosti IP64, boční snímač otisků prstů, 3,5mm audio jack a plnohodnotnou funkci dual-SIM. Každopádně jen na vybrané trhy se dostane verze s technologií NFC. Obchodníci budou prodávat tři barevné verze (černou, fialovou, hnědou) a vyšší konfigurace (4+128 GB) má po přepočtu stát 4 535 Kč.

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Redmi 17C 5G | Zdroj: Mi

Zdroje: mi.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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