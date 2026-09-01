Třetí hráč na trhu? Huawei chystá pilotní testy HarmonyOS mimo Čínu

Zdroj: Trusted Reviews
Společnost Huawei dříve patřila mezi přední výrobce mobilních telefonů, ale po uvalení sankcí ze strany USA musela společnost značně omezit své působení na globálním trhu. Dnes se Huawei ve světě daří zejména v oblasti nositelné elektroniky. U mobilů je to horší, jelikož nemůže používat plnokrevnou verzi Androidu s Google službami a aplikace. Ostatně i proto došlo k masivním investicím do vlastního systému HarmonyOS. Možná se ale dočkáme expanze.
HarmonyOS
Zpočátku byl systém HarmonyOS postaven na Androidu a díky tomu šlo instalovat aplikace určené pro Google ekosystém. Pozdější verze ale začaly zmenšovat svou závislost na AOSP a dnes se jedná o samostatný systém. Je zde ale jedna menší komplikace. Huawei používá HarmonyOS jen pro domácí trh, do světa vypouští Huawei mobily s nadstavbou EMUI, která má základ ve starém Androidu. I tak se dá HarmonyOS považovat za třetí operační systém na globálním trhu. Soudíme tak na základě analýzy Counterpoint Research kolem prodejů zařízení na základě operačního systému.
Na konferenci HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026 zástupci společnosti jasně uvedli, že chtějí HarmonyOS dostat na globální trh. Sice nebylo uvedeno, jestli tento systém bude jen na mobilech Huawei, ale je docela možné, že by se firma mohla pokusit o uvolnění pro ostatní výrobce.
V plánu ale není plošné nasazení. Huawei vytipuje několik trhů mimo Čínu, kde nabídne HarmonyOS. Až na základě výsledků pilotního testu se rozhodne, jestli HarmonyOS půjde do světa. Teoreticky by se mohlo jednat o třetí operační systém, který by mohl konkurovat iOS a zejména pak Androidu. Je ale otázka, jestli HarmonyOS může konkurovat Androidu, zejména s ohledem na poskytované služby a možnosti.
Zdroje: huaweicentral.com, androidheadlines.com, counterpointresearch.com
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