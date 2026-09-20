Honor X9e Pro dorazí už za pár dnů

Honor X9e Pro | Zdroj: Honor
Firma Honor těsně před oznámením nového telefonu dává nahlédnout do svých karet. Novinku na mobilním trhu poznáme pod označením X9e Pro. První specifikace nepřímo naznačují blízkou podobnost s modelem Power 2. Nicméně chystaný přírůstek po stránce výbavy jej bezproblémově překoná. Zařízení bude hlavně lákat na kvalitnější displej, zvýšenou odolnost a prodlouženou výdrž baterie.
Silná střední třída
Honor X9e Pro má do přední části dostat zobrazovací panel s maximálním jasem 10 000 nitů. Samotná konstrukce získala celou řadu certifikací odolnosti, kde kromě IP68 naleznete také vyšší stupeň krytí IP69K. Některé barevné varianty dokonce nabídnou záda potažená veganskou kůží.
Sestava zadních fotoaparátů bude složena celkem ze dvou snímačů, kde hlavní slovo si vezme 108MPx objektiv. Navíc nemají chybět ani funkce umělé inteligence. Za nadstandardní výdrží by měl stát 11 000mAh článek baterie, který doplní technologie rychlého 80W a zpětného 27W nabíjení.
Další specifikace zjistíme už ve čtvrtek 24. září v 15:00 hod., kdy dojde k oficiálnímu představení. Na prodejních pultech se ukážou celkem čtyři barevné varianty – černá, fialová, hnědá, zlatá. V každém případě prodejní ceny a případné další paměťové konfigurace rovněž ještě neznáme.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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