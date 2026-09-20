Velký výprodej herní výbavy na Alza.cz: Výrazné slevy na monitory, notebooky, hry i periferie KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 20. 9. 2026#Hry
Velký výprodej herní výbavy na Alza.cz: Výrazné slevy na monitory, notebooky, hry i periferie

Internetový obchod Alza.cz přináší rozsáhlou vlnu slev na herní hardware, příslušenství i očekávané herní tituly. V nabídce se nachází špičkové vybavení pro počítačové i konzolové hráče, přičemž slevy u vybraných položek dosahují více než padesáti procent. Níže přinášíme přehledný výběr toho nejzajímavějšího napříč klíčovými herními kategoriemi.

Herní notebooky

Segment herních přenosných počítačů nabízí moderní konfigurace zaměřené na vysoký grafický výkon a efektivní chlazení. Výrazné slevy pokrývají především řady ASUS TUF Gaming a prémiové ASUS ROG Strix, které zvládnou náročné moderní tituly i multitasking.

Herní monitory

Kvalitní zobrazení s vysokou obnovovací frekvencí a rychlou odezvou je pro kompetitivní hraní klíčové. Ve slevách se objevují jak standardní úhlopříčky s OLED panely, tak ultraširokoúhlé prohnuté displeje vhodné pro maximální vtažení do virtuálního světa.

Herní myši a klávesnice

Přesné ovládání rozhoduje o vítězství v každém souboji. Zlevněné mechanické spínače klávesnic a ultralehké optické myši od osvědčených značek zajišťují nízkou latenci a vysokou ergonomii při dlouhých herních seancích.

Herní sluchátka

Prostorový zvuk umožňuje včasnou detekci protihráčů i hlubší zážitek ze soundtracku. Výběr akčních audio periferií zahrnuje bezdrátové modely i spolehlivé USB headsety s citlivými mikrofony pro čistou týmovou komunikaci.

Herní ovladače a simulátory

Pro závodní a letecké simulace nebo multiplatformní hraní jsou určeny specializované periferie. Zlevněné joysticky, řadicí páky a ergonomické gamepady rozšiřují možnosti ovládání napříč PC, konzolemi i mobilními zařízeními.

Konzole a videohry

Bohaté zastoupení mají také samotné hry pro platformy PlayStation 5, Xbox Series X a novou generaci Nintendo Switch 2. Výhodněji lze pořídit jak akční a RPG tituly, tak rodinné hry či detailní simulátory.

Další zajímavé výběry

Mimo hlavní herní sestavy byla do slev zařazena také pokročilá technika pro streamování a videokonference. Příkladem je inteligentní 4K webkamera Insta360 Link 2C Standard Graphite Black (-30 %), která nabízí automatické sledování obličeje a vysokou kvalitu obrazu pro tvůrce obsahu.

Kompletní nabídku tisíců zlevněných produktů s rychlým doručením a širokou sítí výdejních boxů naleznete přímo na oficiálních stránkách Alza.cz. Vyberte si technologickou výbavu na míru a nakupujte výhodně na největším českém e-shopu.

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