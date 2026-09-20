Velký výprodej herní výbavy na Alza.cz: Výrazné slevy na monitory, notebooky, hry i periferie

Internetový obchod Alza.cz přináší rozsáhlou vlnu slev na herní hardware, příslušenství i očekávané herní tituly. V nabídce se nachází špičkové vybavení pro počítačové i konzolové hráče, přičemž slevy u vybraných položek dosahují více než padesáti procent. Níže přinášíme přehledný výběr toho nejzajímavějšího napříč klíčovými herními kategoriemi.
Herní notebooky
Segment herních přenosných počítačů nabízí moderní konfigurace zaměřené na vysoký grafický výkon a efektivní chlazení. Výrazné slevy pokrývají především řady ASUS TUF Gaming a prémiové ASUS ROG Strix, které zvládnou náročné moderní tituly i multitasking.
- ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL201WZ Mecha Gray (bez adaptéru) (-43 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV048Z Jaeger Gray (bez adaptéru) (-31 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV102Z Jaeger Gray (bez adaptéru) (-29 %)
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9143Z Jaeger Gray (bez adaptéru) (-29 %)
- ASUS ROG Strix G16 G615LP-TS288Z Eclipse Gray (bez adaptéru) (-28 %)
- Další slevy najdete zde
Herní monitory
Kvalitní zobrazení s vysokou obnovovací frekvencí a rychlou odezvou je pro kompetitivní hraní klíčové. Ve slevách se objevují jak standardní úhlopříčky s OLED panely, tak ultraširokoúhlé prohnuté displeje vhodné pro maximální vtažení do virtuálního světa.
- 27″ GIGABYTE MO27U2 (-37 %)
- 31,5″ ASUS TUF Gaming VG32VQM5B (-29 %)
- 27″ LG 27U411B-B (-28 %)
- 34″ ASUS TUF Gaming VG34VQ3B (-24 %)
- 34″ Dahua LM34-E330CA (-23 %)
- 24,4″ LG UltraGear 25G523B-B (-21 %)
- 27” MISURA MM27DQI (-17 %)
- 27″ ASUS ROG Strix XG279CNS (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Herní myši a klávesnice
Přesné ovládání rozhoduje o vítězství v každém souboji. Zlevněné mechanické spínače klávesnic a ultralehké optické myši od osvědčených značek zajišťují nízkou latenci a vysokou ergonomii při dlouhých herních seancích.
- HyperX Pulsefire Haste 2 Black (-55 %)
- HyperX Pulsefire Haste 2 Pro (-43 %)
- Logitech G512 X 98 – Tactile Black – US INTL (-17 %)
- Další slevy najdete zde
Herní sluchátka
Prostorový zvuk umožňuje včasnou detekci protihráčů i hlubší zážitek ze soundtracku. Výběr akčních audio periferií zahrnuje bezdrátové modely i spolehlivé USB headsety s citlivými mikrofony pro čistou týmovou komunikaci.
- SteelSeries Arctis Nova 3 WL-White-PC (-41 %)
- YENKEE YHP 30 ODYSSEY WL (-36 %)
- Razer Kraken V4 X (-22 %)
- Razer Kraken V3 X USB (-20 %)
- Razer Barracuda X (2022) – Black (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Herní ovladače a simulátory
Pro závodní a letecké simulace nebo multiplatformní hraní jsou určeny specializované periferie. Zlevněné joysticky, řadicí páky a ergonomické gamepady rozšiřují možnosti ovládání napříč PC, konzolemi i mobilními zařízeními.
- MSI Force GC300 Wireless černý (-36 %)
- HORIPAD Wireless Turbo – Frost – Nintendo Switch 2 (-33 %)
- Thrustmaster T.16000M FCS Hotas (-31 %)
- Razer Wolverine V3 Pro Black (-29 %)
- Trust GXT737 ROVIX Wireless Bluetooth Mobile Controller Black – černý (-25 %)
- Thrustmaster TH8A Add-on shifter (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Konzole a videohry
Bohaté zastoupení mají také samotné hry pro platformy PlayStation 5, Xbox Series X a novou generaci Nintendo Switch 2. Výhodněji lze pořídit jak akční a RPG tituly, tak rodinné hry či detailní simulátory.
- Nicktoons and The Dice of Destiny – Nintendo Switch 2 (-52 %)
- Sworn: Deluxe Edition – PS5 (-49 %)
- BlazBlue Entropy Effect X – PS5 (-44 %)
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship – Xbox Series X (-40 %)
- Sonic Frontiers: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 (-33 %)
- The Bus – PS5 (-33 %)
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Xbox Series X (-31 %)
- Park Ranger Simulator – PS5 (-31 %)
- Gothic Remake – Xbox Series X (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mimo hlavní herní sestavy byla do slev zařazena také pokročilá technika pro streamování a videokonference. Příkladem je inteligentní 4K webkamera Insta360 Link 2C Standard Graphite Black (-30 %), která nabízí automatické sledování obličeje a vysokou kvalitu obrazu pro tvůrce obsahu.
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