iQOO dává dohromady modely 16 a 16T

iQOO 15 | Zdroj: iQOO
Společnost iQOO v letošním roce nezapomene do nabídky přidat nástupce modelu iQOO 15 z října loňského roku. Nejnovější únik přináší první výbavové prvky týkající se novinky iQOO 16, která projde řadou zajímavých změn. Navíc jiné zdroje hovoří i o variantě 16T, přestože zástupce 15T dorazil teprve před pár měsíci.
Ještě před startem
Připravované iQOO 16 by mělo získat 6,85palcový displej z dílny Samsungu, který dostane 2K rozlišení a až 165Hz obnovovací frekvenci. Následně pod něj nasadí ultrazvukovou 3D čtečku otisků prstů. Hardwarovou stránku bude údajně reprezentovat čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu. Její výsledky v benchmarkových testech zatím naznačují rekordní výkon, což se nejspíš podepíše i pod vyšší cenovkou za telefon.
O výdrž se má starat 8 500mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 100W nabíjení a také možnost bezdrátového dobíjení. U zadních fotoaparátů lze vyhlížet alespoň hlavní 50MPx objektiv OV50Q od OmniVisionu. Aktuální výpis výbavy můžeme uzavřít dvěma certifikacemi odolnosti (IP68, IP69), standardem USB 3.2, duálními reproduktory, lineárním motorem v ose X a samostatným čipem pro zpracování obrazu.
Co se týče modelu 16T, tak zařízení je teprve na svém začátku. Výrobce především testuje dvojité chlazení (kapalinové a vzduchové). Dále plánuje nasadit procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6, čelní panel s 2K rozlišením od Samsungu nebo ponechá hlavní 200MPx objektiv v zadní části. Jeho představení pravděpodobně proběhne později. Nejdříve koncem příštího měsíce dostane prostor iQOO 16.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
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