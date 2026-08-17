Ergonomie na dosah: Alza zlevnila polohovatelné stoly i kancelářské židle, až o 41 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 17. 8. 2026#Ostatní
Ergonomie na dosah: Alza zlevnila polohovatelné stoly i kancelářské židle, až o 41 %

Správné uspořádání pracovního místa má zásadní vliv na produktivitu, koncentraci i dlouhodobé zdraví pohybového aparátu. V nabídce obchodu Alza.cz se aktuálně nachází široké spektrum ergonomického nábytku a doplňků značek AlzaErgo a Rapture, které umožňují optimalizovat pracovní i herní kout za výrazně výhodnějších podmínek.

Elektricky polohovatelné stoly

Pravidelné střídání práce vsedě a vestoje účinně pomáhá předcházet bolestem zad i celkové únavě. Motorizované stoly z řad ET1 a ET2 nabízejí tichý chod, vysokou nosnost a možnost výběru z několika dekorů i rozměrů pracovních desek.

Zátěžové, pevné a All-in-One stoly

Pro náročnější pracoviště a uživatele hledající maximální stabilitu či integrovaná řešení jsou k dispozici robustní konstrukce s vysokou nosností i kompaktní modely All-in-One s integrovanou deskou a ovládacím panelem.

Kancelářské ergonomické židle

Dlouhodobé sezení vyžaduje anatomickou podporu páteře, nastavitelnou bederní i hlavovou opěrku a prodyšné materiály. Ergonomické židle AlzaErgo poskytují široké možnosti přizpůsobení pro celodenní komfort při práci.

Herní křesla Rapture

Pro intenzivní herní nasazení i dynamické sezení jsou určena křesla značky Rapture. Vyznačují se pevnou ocelovou konstrukcí, polohovatelnými područkami a tvarováním, které udržuje tělo ve správné poloze i při dlouhých herních seancích.

Ergonomické podložky a ochrana podlahy

Zdravé návyky při práci vestoje doplňují speciální balanční a tlumicí podložky, které redukují tlak na klouby dolních končetin. Transparentní podložky pod židle pak zajišťují spolehlivou ochranu podlahových krytin před mechanickým opotřebením.

Další zajímavé výběry

V nabídce ergonomického nábytku se nachází také specializované vybavení pro děti. Rostoucí dětský stůl AlzaErgo Table ETJ100 modrý (-40 %) umožňuje snadné výškové nastavení i náklon desky, což zajišťuje správné držení těla při psaní a kreslení po celou dobu školního věku.

Kompletní sortiment zlevněného kancelářského nábytku a ergonomického příslušenství je dostupný přímo na stránkách obchodu Alza.cz. Využijte výhodných cen, bleskového doručení a posuňte komfort své každodenní práce na novou úroveň s Alzou – lídrem v oblasti inovací a moderního vybavení.

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