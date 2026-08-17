Ergonomie na dosah: Alza zlevnila polohovatelné stoly i kancelářské židle, až o 41 %

Správné uspořádání pracovního místa má zásadní vliv na produktivitu, koncentraci i dlouhodobé zdraví pohybového aparátu. V nabídce obchodu Alza.cz se aktuálně nachází široké spektrum ergonomického nábytku a doplňků značek AlzaErgo a Rapture, které umožňují optimalizovat pracovní i herní kout za výrazně výhodnějších podmínek.
Elektricky polohovatelné stoly
Pravidelné střídání práce vsedě a vestoje účinně pomáhá předcházet bolestem zad i celkové únavě. Motorizované stoly z řad ET1 a ET2 nabízejí tichý chod, vysokou nosnost a možnost výběru z několika dekorů i rozměrů pracovních desek.
- AlzaErgo Table ET2 Essential černý (-41 %)
- AlzaErgo Table ET2 bílý + deska 160×80 cm lamino bříza (-25 %)
- AlzaErgo Table ET2 bílý + deska 140×80 cm lamino bílý dub (-20 %)
- AlzaErgo Table ET1 NewGen bílý + deska 160×80 cm lamino bříza (-20 %)
- AlzaErgo Table ET1 NewGen bílý + deska 120×80 cm bambusová (-20 %)
- AlzaErgo Table ET1 NewGen černý + deska 140×80 cm lamino černá (-20 %)
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Zátěžové, pevné a All-in-One stoly
Pro náročnější pracoviště a uživatele hledající maximální stabilitu či integrovaná řešení jsou k dispozici robustní konstrukce s vysokou nosností i kompaktní modely All-in-One s integrovanou deskou a ovládacím panelem.
- AlzaErgo Table ET7 Heavy Duty bílý (-37 %)
- AlzaErgo Fixed Table FT1 černý + deska 140×80 cm lamino kaštan (-37 %)
- AlzaErgo Table ET5 AiO Essential 140×70 cm bílý (-30 %)
- AlzaErgo Table ET5 AiO Essential 120×60 cm černý (-25 %)
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Kancelářské ergonomické židle
Dlouhodobé sezení vyžaduje anatomickou podporu páteře, nastavitelnou bederní i hlavovou opěrku a prodyšné materiály. Ergonomické židle AlzaErgo poskytují široké možnosti přizpůsobení pro celodenní komfort při práci.
- AlzaErgo Chair Dune 1 černá (-40 %)
- AlzaErgo Chair Streamline 1 šedá (-40 %)
- AlzaErgo Chair Wave 1 Mesh černá (-35 %)
- AlzaErgo Chair Abyss 2 Fabric černá (-35 %)
- AlzaErgo Chair Delta 1 Plus šedá (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Herní křesla Rapture
Pro intenzivní herní nasazení i dynamické sezení jsou určena křesla značky Rapture. Vyznačují se pevnou ocelovou konstrukcí, polohovatelnými područkami a tvarováním, které udržuje tělo ve správné poloze i při dlouhých herních seancích.
- Rapture BLITZ, černá (-35 %)
- Rapture GALLEY černá (-20 %)
- Rapture FRIGATE černá (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Ergonomické podložky a ochrana podlahy
Zdravé návyky při práci vestoje doplňují speciální balanční a tlumicí podložky, které redukují tlak na klouby dolních končetin. Transparentní podložky pod židle pak zajišťují spolehlivou ochranu podlahových krytin před mechanickým opotřebením.
- AlzaErgo Standing Mat 100 černá (-20 %)
- AlzaErgo Standing Mat 120 černá (-20 %)
- AlzaErgo ChairMat Carpet 120×90 cm transparentní (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V nabídce ergonomického nábytku se nachází také specializované vybavení pro děti. Rostoucí dětský stůl AlzaErgo Table ETJ100 modrý (-40 %) umožňuje snadné výškové nastavení i náklon desky, což zajišťuje správné držení těla při psaní a kreslení po celou dobu školního věku.
Kompletní sortiment zlevněného kancelářského nábytku a ergonomického příslušenství je dostupný přímo na stránkách obchodu Alza.cz. Využijte výhodných cen, bleskového doručení a posuňte komfort své každodenní práce na novou úroveň s Alzou – lídrem v oblasti inovací a moderního vybavení.
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